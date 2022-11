Hollywood-Tricks: So werden Sex-Szenen gedreht

Sex-Szenen sehen in Filmen immer super intim und sexy aus. Es ist fast schon eine Königsdisziplin, da es bei den Dreharbeiten gar nicht so intim ist. Im Raum befinden sich nämlich viele Mitarbeiter*innen, obwohl mittlerweile für Sex-Szenen die Regel des geschlossenen Sets gilt. Es sind also immer nur die nötigsten Angestellten beim Dreh dabei. Noch ein Hollywood-Trick, der oft genutzt wird, um die Szenen überzeugender zu machen: Sex-Szenen werden in Filmen für gewöhnlich immer ganz am Ende der Dreharbeiten gefilmt. Das Ziel ist es, dass die Film-Stars Zeit haben, sich besser kennenzulernen. Durch die besser Bindung zueinander würden natürlich auch die intimen Szenen glaubhafter. Oft gibt es sogar Intimität-Koordinatoren, die darauf achten, dass alles mit rechten Dingen zugeht und die Schauspieler*innen genug Zeit haben, sich aufeinander einzustellen.