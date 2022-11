Hollywood-Tricks: Film-Musik entsteht oft unter Zeitdruck

Dieser Hollywood-Trick ist eher ein Hollywood-Problem: Bei Filmen wie "Star Wars" gehört die Titelmusik zu den epischsten Elementen des Films. Mal ehrlich, ohne Musik wären alle Filme vermutlich nur halb so spektakulär, schließlich kann sie sehr viel für die Atmosphäre machen. Meistens werden die Musikkompositionen jedoch als Letztes gemacht. Die Komponist*innen bekommen den Film zu sehen und lassen sich davon inspirieren. Da die meisten Dreharbeiten sehr chaotisch ablaufen, geschieht das jedoch meistens unter Zeitdruck. Für den Film "Alien" wurde James Horner ursprünglich sechs Wochen Zeit zum Komponieren versprochen. Letztendlich wurde in der Produktion jedoch so viel geändert, umgeworfen und umgeplant, dass er am Ende nur vier Tage hatte, um die finale Version seines Stücks aufzunehmen. Ziemlich krass für ihn gab es trotzdem eine Oscar-Nominierung.

