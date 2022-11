Hollywood-Tricks: Doping für mehr Muskeln bei Film-Stars

Dieser Hollywood-Trick ist nicht so cool. Einige Film-Stars müssen für ihre Rollen heftige Verwandlungen durchmachen. Wie zum Beispiel: In kürzester Zeit viele Muskeln aufbauen. Leider dauert das auf dem natürlichen Weg oft länger, deshalb wird oft zu leistungssteigernden Drogen gegriffen – Doping in Hollywood. Bei Stars wie Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone war es nicht mal ein Geheimnis, dass sie Steroide nehmen. Wer ein Superheld sein möchte, muss meistens auch sehr muskelbepackt sein. Schätzungen zufolge machen es ca. 20 % aller Schauspieler*innen. Viele würden es jedoch niemals zugeben. Verständlich, so was kann auch sehr gefährlich enden und ist in der heutigen Gesellschaft nicht gern gesehen.