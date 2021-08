Mike Singer: Geheime und exklusive Pool-Party-Fotos

Mike Singer veröffentlicht neuen Track "Forever Young"

Neues Label, neues Life, neue Musik! Mike Singer will wieder richtig angreifen und veröffentlicht heute seinen neuen Track "Forever Young" inklusive Musikvideo. Euch kommt die Melodie bekannt vor? Tja, Mike hat sich mal wieder an eine individuelle Cover-Version getraut und den Welthit von Alphaville neu interpretiert. Nicht das erste Mal für den Sänger: Mit seinem Track "Verdammt ich lieb dich" überraschte Mike Singer mit einer Neuauflage des Schlager-Hits. Fans feiern das, denn zur Belohnung gab es dafür knapp 30 Millionen Streams.

"Forever Young" ist der perfekte Track für den Sommer deiner Clique. Gemeinsam unvergessliche Momente Erleben, das transportiert er in seinen Lyrics: "Und ganz egal, was morgen auch passiert, wir haben keine Sorgen jetzt und hier. Wir brauchen kein New York und keine teuren Clubs, wir bleiben in der Hood, denn wir haben ja uns." Damit beweist Mike Singer mal wieder, dass er trotz seines Erfolgs noch ein ganz normaler Typ geblieben ist.

Mike Singer: Pool-Party-Fotos aus seinem "Forever Young"-Musikvideo

Mit Klamotten im Pool und feiern mit Freunden: Das Musikvideo von Mike Singers Song "Forever Young" macht richtig Laune! Studio x Ignatov / @studioignatov

Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie eine Pool-Party mit Mike Singer ablaufen würde, dann habt ihr jetzt auch eine Antwort darauf. Im Musikvideo zu "Forever Young" zeigt sich Mike zusammen mit seiner Gang von einer ganz ausgelassen Seite. Die Message: Ich brauch nur meine Besten und wir haben den ganzen Tag Spaß. Ob Mike auch bei diesem Videodreh Stress mit der Polizei hatte? 😜 Auch uns hat der Sänger ein paar Bilder vom Videodreh zugeschickt, die zeigen, dass Mike und sein Team eine richtig gute Zeit zusammen hatten. Endlich wieder feiern und frei sein, genau das wollen gerade alle wieder ein bisschen erleben. "Forever Young" ist übrigens auch die erste Single, die Mike Singer bei seinem neuen Label Universal Music rausbringt. Ein Neuanfang für neue Erfolge mit guter Musik. Wir sind schon sehr gespannt, was uns in Zukunft erwartet. Und wer so richtig in Friday-Mood kommen will, sollte sich jetzt das Musikvideo zu "Forever Young" ansehen:

