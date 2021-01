Nach "Paranoid?!": Mike Singer überrascht mit neuem Song

Mike Singer überrascht uns aktuell immer wieder. Im November veröffentlichte der Sänger sein neues Album "Paranoid?!", welches so vielfältig und ehrlich, wie noch kein anderes Album des Sängers war. Zeit für eine neue Ära. Aktuell sitzt Mike Singer außerdem als Juror bei DSDS an der Seite von Dieter Bohlen. In der Jury einer Castingshow zu sitzen, ist definitiv ein Ritterschlag für jeden Sänger. Für Mike gleich doppelt, denn er ist der jüngste Juror aller Zeiten! Am 12. Januar folgt gleich das nächste Highlight zum Jahresbeginn: Mike Singer landet mit "Deja Vu" plötzlich wieder in den Charts und bekommt kurz darauf eine goldene Platte für diesen Song. Kann es noch besser kommen? Erst kürzlich haben Fans spekuliert, ob es bald ein neues Feature von Mike Singer und Kay One geben wird und jetzt überrascht Mike seine Fans tatsächlich mit Musik-News – aber eher aus der Schlager-Welt!

Mike Singer covert Schlager-Hit "Verdammt ich lieb' Dich"

"Verdammt ich lieb' dich, ich lieb' dich nicht. Verdammt ich brauch' dich, ich brauch' dich nicht", diese Zeilen aus dem Schlager-Hit von Matthias Reim kennt wirklich jeder – auch Mike Singer! Der junge Sänger hat deshalb jetzt beschlossen am 29. Januar 2021 seine ganz eigene Version des Tracks zu veröffentlichen. Wird Mike jetzt etwa Schlager-Star? Unwahrscheinlich! Der neue Song ist in Zusammenarbeit mit den bekannten HipHop-Produzenten Juh-Dee und Young Mesh entstanden, die schon mit Stars wie Shirin David, Mero, Elif, Apache 207 und vielen weiteren zusammengearbeitet haben. Im Rap/HipHop-Business kommt das gar nicht selten vor. Schon Rin und Bausa haben zusammen in "Keine Liebe" den 90-er Hit "Du trägst keine Liebe in dir" von Echt neu aufgelegt. Mike ist außerdem Meister darin, Songs mit seiner besonderen Stimme zu seinem eigenen Ding zu machen – das hat er spätestens mit "Bella Ciao" bewiesen! Wir haben uns den 29. Januar 2021 schon im Kalender markiert. "Verdammt ich lieb' Dich" in Mike Singer-Version wollen wir wirklich nicht verpassen. Auf Instagram hat er übrigens schon eine winzige Hörprobe gepostet, die zeigt, wie der Song klingen wird:

