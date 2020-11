Mike Singer: DSDS, neue Musik und Drehs

Seit August ist bekannt, dass Mike Singer als Juror bei DSDS teilnehmen wird. Seit dem sieht man ihn regelmäßig an der Seite von Dieter Bohlen oder am Set der Dreharbeiten. Wenn er gerade mal nicht am Set ist, arbeitet er an neuer Musik und veröffentlicht Tracks. Erst letzte Woche erschien sein neuer Ohrwurm "Panik" und am 20. November will der Sänger sein neues Album "Paranoid" veröffentlichen. Wenn so viele Highlights anstehen, kommt meistens noch eine weitere Aufgabe dazu: Interviews und Promo-Termine. Ein Fernsehteam besuchte Mike Singer jetzt in seinem Zuhause und drehte mit ihm und seinem kleinen Bruder Davin Singer, das brachte ihn auf eine Idee …

Mike & Davin Singer: Eigener YouTube-Kanal?

Das Fernsehteam besuchte Mike Singer bei seinen Eltern zu Hause, um mit ihnen und seinem Bruder Davin zu drehen. In einer Instagram Story sagt der Sänger scherzhaft: "Wir sind Davin und Mike, wir eröffnen einen neuen Kanal: D&M – schickt uns DMs, wenn ihr die Idee feiert." Wir sind uns ziemlich sicher, dass seine Direktnachrichten jetzt vor lauter Fans, die diese Idee feiern, überquillt. Am Ende des Videos fügt er jedoch noch drei kleine Worte hinzu, die alles verändern: "Just a joke." Das war natürlich alles nur ein kleiner Scherz, denn für ihn gibt es nur eine Passion: die Musik! Das hat übrigens schon früh angefangen, erfahrt hier mehr über Mike Singers geheimen ersten Song. 🙊

Mike Singer ist außerdem auch für den goldenen BRAVO-Otto 2020 nominiert. In der Kategorie "Sänger/-in national" könnt ihr für ihn voten!

