Mike Singer: Neues Feature mit Kay One?

Nach "Netflix & Chill": Arbeiten Kay One und Mike Singer an neuer Musik?

Bereits 2018 haben Kay One und Mike Singer mit "Netflix & Chill" einen Song veröffentlicht, der nicht nur von Fans, sondern auch von vielen Stars gefeiert wurde. Seitdem sind die beiden Musiker richtig gute Freunde. Nicht nur privat, sondern auch beruflich haben die beiden viel gemeinsam: Kay One war bereits in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" und Mike Singer wird 2021 Juror bei DSDS. Und auch musikalisch sind beide super erfolgreich. Kay One hat erst am 11. Dezember seinen neuen Track "Immer Mehr" veröffentlicht. Am 20. November hat Mike Singer sein neues Album "Paranoid?!" veröffentlicht und Fans gleich 12 brandneue Songs geliefert. Nur eine Sache fehlt darauf – ein Feature! Doch das, könnte vielleicht im nächsten Jahr folgen …

2021: Neues Feature von Kay One und Mike Singer?

Wir freuen uns jetzt schon auf 2021 und das neue Projekt von Mike Singer und Kay One! 😍 Instagram/@mikesinger

Auf dem Instagram-Profil von Kay One durften Fans kürzlich Fragen an den Rapper stellen. Ein Fan fragte, wann wieder etwas mit Mike Singer komme. Darauf antwortete der Rapper ziemlich präzise mit: "Safe 2021" – Mike Singer repostete diese Story auf seinem Account. Sieht ganz so aus, als könnten wir uns nächstes Jahr auf neue Musik von Mike und Kay freuen. Wir sind jetzt schon sehr gespannt, womit uns die beiden nach "Netflix & Chill" überraschen werden. Klingt jetzt schon nach einem aufregenden Jahr für Mike Singer. Denn am 05. Januar 2021 startet auch die neue Staffel DSDS bei RTL. Die Vorfreude ist jetzt schon riesig!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->