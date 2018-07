Kay One beginnt seine musikalische Karriere als Rapper bereits im Alter von 13 Jahren. Der Start ins Musikbusiness nimmt einige Zeit in Anspruch, aber drei Jahre später gewinnt Kay One in Stuttgart den größten deutschen Rap-Wettbewerb, den „Royal Rumble“. Nur ein Jahr später, mit 17, zieht er seinen ersten Plattenvertrag bei „Royal Bunker“ an Land und veröffentlicht zusammen mit dem Rapper Jaysus unter dem Namen „Chablife“ einige Songs, die jedoch relativ unbekannt bleiben. 2005 trennen sich die Wege der beiden Rapper und Kay One heuerte bei Eko Freshs Label „German Dream“ an. Im Dezember 2006 lernt Kay One Bushido kennen und wechselt 2007 zu dessen Label „ersguterjunge“.

Zusammen mit Bushido und Chakuza nimmt er die Single „Alles Gute kommt von unten“ auf und schafft es damit zum ersten Mal in die deutschen und österreichischen Charts. Auch in Bushidos Kinofilm „Zeiten ändern Dich“, der 2010 Premiere feiert, erhält Kay One eine Nebenrolle.