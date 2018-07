Pietro Lombardi & Kay One: Der größte Erfolg ihrer Karriere

Gemeinsam sorgten sie für DEN Sommerhit 2017: Vor zehn Monaten brachten Pietro Lombardi und Kay One ihren gemeinsamen Song „Senorita“ heraus, der es in den Charts bis auf Platz Eins schaffte. Nun erreichten die Musiker ihren nächsten großen Erfolg: Das Musik-Video hat auf YouTube über 100 Millionen Klicks gesammelt. Auf Instagram freut sich Kay: "Freunde, wir haben es geschafft !!! Unglaublich ❤️ es ist noch nicht mal ein Jahr her und wir haben heute die 100 Millionen Views auf YouTube erreicht ! ! Danke für euren Support, ihr seid die Besten 😘🏆🎉💯 Danke an Mikis für das hammer Video und Danke an meinen Bruder & Produzenten STARD OVA! Du bist die Hitmaschine 😘"

"Kay One - Sängerin gesucht": Nach dieser Frau sucht der Rapper! Freunde, wir haben es geschafft !!! Unglaublich ❤️ es ist noch nicht mal ein Jahr her und wir haben heute die 100 Millionen Views auf YouTube erreicht ! ! Danke für euren Support, ihr seid die Besten 😘🏆🎉💯 Danke an Mikis für das hammer Video und Danke an meinen Bruder & Produzenten STARD OVA! Du bist die Hitmaschine 😘 @stardova @_pietrolombardi_ Ein Beitrag geteilt von Kay One (@kayone) am Jul 11, 2018 um 9:09 PDT So freuen sich Pietro Lombardi & Kay One über den Erfolg Kein anderes seiner Videos hat so viele Views. Und auch Pietro ist happy über so viele Klicks: "OMG !!!! Wir haben es tatsächlich geschafft !!! ❤❤❤ 100 MILLIONEN VIEWS auf Señorita in noch nicht mal einem Jahr !!! DANKE FÜR EUREN SUPPORT ! Euer Pie 😘🙏🏻" Wird wohl Zeit, dass das Erfolgs-Duo den nächsten Hit heraushaut! Charts

Kay One

Musik

Pietro Lombardi

Videos Anzeige Deine neue BRAVO Fragen an Dr.Sommer: Hilf Nina mit ihrem Problem! #CommunityhilftCommunity Die neue BRAVO TubeStars ist da! © WhatsBroadcast "Wahrheit oder Pflicht" - die besten Fragen und Aufgaben Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht"-Darsteller Die neue BRAVO GiRl! Die echten Namen der Köln 50667-Darsteller Die Köln 50667-Darsteller bei Instagram, Facebook, YouTube & Snapchat BRAVO Abo: 5 HEFTE FÜR NUR 6,90€ Die besten Pranks für Freunde!