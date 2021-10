Mike Singers Geheimprojekt: Videodreh mit Freundin Sophie

Mike Singer überrascht seine Fans mit einem coolen Geheimprojekt!

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Musiker Mike Singer seine Beziehung mit Freundin Sophie Marstatt öffentlich machte. Und nun ist die 20-Jährige in dem neuen Musikvideo von Mike zu sehen. Somit stehen die beiden Turteltauben das erste Mal für ein gemeinsames Projekt vor der Kamera. Bei Mike Singers Musikvideo zu "Forever Young" gab es eine wilde Poolparty und ganz viel Action! Wie wohl sein neustes Musikvideo aussehen wird? Den Track "Bonjour Ca Va" könnt ihr bereits auf Spotify & Co. hören. Das Musikvideo feiert am Sonntag um 12 Uhr auf YouTube Premiere. Hier findest du den Premiere-Link: https://youtu.be/OPLz1RYPXgA. Seit wann war der geheime Videodreh mit Sophie geplant? Wie lief der Dreh ab und was ist die Message von Mike Singers neuen Track? Wir haben für euch nachfragt! ⤵️

Mike Singer: So war der Videodreh wirklich!

Wir haben Mike Singer fragt, wie es zu dem Videodreh mit Sophie kam und ob das schon länger geplant war. „Die Idee hatten wir tatsächlich schon länger. Das Problem war nur, dass unsere Beziehung noch nicht öffentlich war. Wir haben immer wieder darüber gesprochen und mit “Bonjour Ca Va“ ist dann der richtige Moment dafür gekommen. Es ist einfach toll, etwas zu haben, das für immer bleibt. Ich hoffe, dass wir uns in 50 Jahren das Video ansehen und uns genau an diese besondere Zeit zurückerinnern werden.“ Awww, was für eine süße Antwort von Mike! Und wie war der Videodreh für die beiden? „Sophie war definitiv aufgeregt. Das ganze Team hat sie dann aber so gut unterstützt und ihr den ganzen Dreh so angenehm wie möglich gestaltet, dass die Aufregung schnell verflogen ist. Sie hat es wirklich wie ein Profi gemacht! Ich habe natürlich auch probiert, sie zum Lachen zu bringen und ihr die ganze Zeit ein gutes Gefühl zu vermitteln. Ich denke, das hat ganz gut geklappt 😊“ Und auch die Message hinter Mike Singers neuen Song ist toll! „Denkt immer an eure Freunde und an eure Familie! Egal wie lang es her ist, meldet euch bei Menschen, die euch wichtig sind und die euch guttun! Seid für sie da und sie sind auch für euch da“, so der 21-jährige Musiker. Also hört doch mal in Mike Singers Track rein und vergisst die Video-Premiere am Sonntag nicht! 🎶

