Mike Singer & Sophie Marstatt: "Wir haben kein Kind – NOCH!"

Mike Singer und Sophie Marstatt: Wie lange sind die beiden schon zusammen?

Als Mike Singer vor wenigen Tagen die Beziehungsbombe platzen ließ, haben sich viele Kolleg*innen und seine ganze Community für ihn gefreut! Aber tatsächlich sollen Mike Singer und seine Freundin Sophie Marstatt schon länger ein Paar sein. Sophie postete bereits 2020 einige Bilder mit einer Katze, die der Katze von Mike Singer wirklich seeehr ähnlich aussieht. Fans sind sich sicher, dass es sich um Mikes Kätzchen Nala handelt und das Sophie schon länger ein Teil von Mike Singers Leben ist. Und es wurden noch weitere Hinweise gedroppt. Sophie postet zum Beispiel ein Bild aus einem Venedig-Urlaub, kurz darauf postet Mike ebenso ein Bild aus Venedig. Gleiches bei einem Malediven-Urlaub. Fans sind gespannt, ob die beiden ihr offizielles Datum irgendwann mit der Öffentlichkeit teilen. Und wie sieht eigentlich mit ihrer gemeinsamen Zukunft aus? In seinem neusten TikTok-Video geht der Sänger auf die Fan-Frage ein, ob er und Sophie schon Kinder zusammen haben. Mikes schriftliche Antwort unter dem TikTok-Video ist: "Wir haben NOCH kein Kind!" Noch kein Kind also … heißt das, dass die beiden schon über Kinder gesprochen haben und für ihre Zukunft eine gemeinsame Familie planen?

Die schönsten Liebespaare der Film-Geschichte

Mike Singer und Freundin: Wann startet die Familienplanung?

In einer aktuellen Frage-Runde auf Instagram beantwortete Mike Singer ein paar Fan-Fragen. Hier wurde erneut das Thema Kinder angesprochen. "Willst du Kinder?", fragte ein Follower. Daraufhin Mike: "Ja, einer meiner größten Wünsche!" Dem Musiker ist es also ernst mit seinem Kinderwunsch. Da Mike Singer und seine Freundin beide noch sehr jung sind und an ihren Karrieren arbeiten, werden sie sich mit einer Familienplanung bestimmt noch etwas Zeit lassen. Beruflich läuft es nämlich so richtig gut für den 21-jährigen Musiker. Erst vor Kurzem hat Mike Singer seine neue Single "Forever Young" veröffentlicht und in der vergangenen DSDS-Staffel war er einer der vier Juroren. Damit war er der jüngste Juror, den es jemals bei der Casting-Show gab! Wow! 💪🏻