Addison Rae: Mutter bestätigt Beziehung auf Instagram

Ist Addison Rae wieder in love?

Seit Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass TikTok-Star Addison Rae wieder vergeben ist. Immer öfters wurde die 20-Jährige mit dem Musiker Omer Fedi zusammen gesehen. Der Gitarrist von Machine Gun Kelly hat schon mit einigen anderen bekannten Talents zusammengearbeitet und ist ein aufsteigender Stern am Himmel Hollywoods. Und nun scheint es wirklich so, dass er Addison Raes neuer Freund ist. Es sollen sogar Bilder im Umlauf sein, die die beiden knutschend zeigen! Und einige Instagram-Kommentare der zwei Künstler sind einfach mehr als sus! Zum Beispiel hat Addison ein Pic mit der Unterschrift „Küss mich!“ hochgeladen und Omer kommentiert dieses mit „Ich bin verliebt in dich!“. Und es geht noch weiter. Es ist tatsächlich Addison Raes Mutter, Sheri Easterling, die die Gerüchte scheinbar eindeutig bestätigt! 😍

Die schönsten Liebeszitate aus Filmen und Serien

Addison Raes Mutter feiert die neue Beziehung!

Addison Raes Mutter, Sheri, kommentierte ebenfalls unter ihrem Foto auf Instagram und schrieb: „Er ist wirklich eine wundervolle und tolle Person und er bringt ihre Seele zum Scheinen. Ich hab‘ ihn sehr gern.“ Wow, wenn ihre Mom von Omer nicht angetan ist, dann wissen wir auch nicht. Ob Addison und Omer bald auf ihren Social-Media-Kanälen ein offizielles Statement (mit vielen süßen Couple-Bildern) posten werden? Cute wäre es! 😊 Addison Rae wünscht sich sehr bald verheiratet zu sein. Das hat sie erst vor wenigen Wochen in einem Interview gedroppt. „Hoffentlich werde ich ungefähr nächstes Jahr verheiratet sein“, so der TikTok-Star. Ob sie sich eine Ehe mit Omer Fedi vorstellen kann? Wir sind gespannt, was noch alles kommt! 🤗