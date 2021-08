Addison Rae: Das ist der neue Freund des TikTok-Stars

Addison Rae hat einen neuen Freund: TikTok-Star datet Omer Fedi

Es gibt heiße News aus der Welt der TikTok-Stars: Addison Rae hat wohl einen neuen Freund! Sie soll aktuell den Gitarristen, Songwriter und Produzenten Omer Fedi daten. Erst im März bestätigte Bryce Hall, dass sich er und Addison Rae getrennt haben. Während Bryce öfter stichelte, hielt sich Addison Rae eher bedeckt und wurde produktiv: Sie veröffentlichte einen Song, ergatterte eine Rolle in einem Netflix-Film und verliebte sich scheinbar neu! Gerüchte, dass Addison Rae einen neuen Freund hat, entstanden bereits am 19. Juni, als sie das Pop-Up-Konzert von Machine Gun Kelly besuchte. Omer ist sein Gitarrist und veröffentlichte nach dem Event Fotos mit Addison Rae auf denen sie Händchenhalten, die er danach jedoch schnell wieder löschte. Jetzt postete Addison selbst ein Video in ihrer Instagram-Story, welches ihre neue Beziehung bestätigt.

Addison Rae postet Kussvideo mit Omer Fedi: Hater bezeichnen ihn als "Downgrade" zu Bryce Hall

Addison Rae postete ein Video, in dem man zwei Schatten sieht, die sich küssen. Für Fans ist klar, das ist ihr neuer Freund Omer Fedi, der das gleiche Video auch in seiner Instagram-Story veröffentlichte. Offizieller geht es kaum! Omer ist im Musik-Business ziemlich erfolgreich. Er ist nicht nur der Gitarrist von Machine Gun Kelly, sondern hat auch mit Stars wie The Kid Laroi, Lil Nas X, Iann Dior und vielen mehr zusammengearbeitet. Er war sogar schon auf dem digitalen Cover des "Billboard"-Magazins. Trotzdem wird im Netz gerade wieder ganz schön gehatet. Von vielen Leuten wird er als "Downgrade" zu Bryce Hall bezeichnet und einige machen sich über seinen Style lustig. Auch der Männergeschmack von Addison Rae wird angezweifelt, die darauf auch schon regiert hat.

Ein*e User*in auf Twitter schrieb: "Ein Downgrade? Ist es nicht jemand, der sie glücklich macht? Wollen wir nicht alle jemanden, der uns glücklich macht, das Gefühl gibt geliebt zu werden und die beste Person der Welt zu sein? Sie hat nichts gemacht und genießt nur ihr Leben und die Liebe. Genau so, wie der Typ, über den ihr alle redet. Lasst sie allein!" Addison Rae likte und dislikte diesen Kommentar wieder. Fans haben das natürlich trotzdem mitbekommen und wir können dem Kommentar nur recht geben. Erst vor drei Tagen twitterte Addison Rae "glücklicher denn je" - und genau das ist doch die Hauptsache! Wir hoffen sehr, dass wir bald mehr von dem TikTok-Star und ihrem neuen Freund Omer Fedi zu sehen bekommen. Aber eine Frage bleibt noch offen: Was sagt JamooTV zu der ganzen Sache? Immerhin ist der TikTok-Star aktuell in Amerika und hofft auf ein Date mit seiner Addisona … 😭

