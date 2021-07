Deutscher TikTok-Star bekommt endlich ein Date mit Addison Rae!

Nach langem warten: JamooTV soll endlich Addison Rae treffen!

Stellt euch vor, ihr habt seit Jahren einen Crush auf eine Person, die unerreichbar zu sein scheint und dann sagen euch auch noch alle, dass ihr es niemals schaffen werdet, sie*ihn zu treffen und plötzlich ist der große Tag gekommen? Klingt nach Happiness pur? Tja, so geht es gerade wohl JamooTV. Fans des TikTok-Stars wissen schon lange, dass sein größter Traum ein Date mit Addison Rae wäre. Obwohl ihm einige Hater versuchen einzureden, dass es niemals klappen wird, bleibt er dran und siehe da: Aktuell ist JamooTV in Los Angeles und ER WIRD ADDISON RAE TREFFEN!

Ohne Witz, wir freuen uns ungefähr so krass für ihn, wie er sich selbst darüber Freund. Das Treffen kommt über Addison Raes Mutter zustande. Mit ihr steht Jamoo in Kontakt und sie hat ihm versprochen Pläne auszumachen. Einen Screenshot aus deren Chat gab es sogar als Beweis bei TikTok. Ein Geschenk für Addisona (so nennt er Addison) hat er natürlich auch aus Deutschland dabei: Eine handgefertigte und personalisierte Lederjacke mit Zitaten aus ihrem Song "Obsessed" seines Designers. Eine ziemlich süße Idee! Ach ja, ein Henna-Tattoo mit ihrem Namen hat er auch schon! 😆

TIKTOK: DAS SIND DIE 10 ERFOLGREICHSTEN VIDEOS

TikTok: Wann treffen sich JamooTV und Addison Rae?

Wann genau JamooTV endlich sein "Date" mit Addison Rae bekommt, ist bisher noch unklar. Auf Instagram verriet der deutsche TikTok-Star, dass Addison und ihre Mum natürlich super busy sind und man ihre Privatsphäre und den Terminkalender respektieren müsse. Bis dahin müssen wir uns Fans wohl weiterhin geduldig seine Storys und TikToks verfolgen. JamooTV scheint sich jedenfalls eine gute Zeit zu machen. Er tanzt mit seinem Addisona-Herz auf dem Walk of Fame und sogar vor dem Hype House. TikTok-Star Merrick Hanna hat er bereits getroffen, um ein paar Videos zu drehen. Von Fans bekommt er auf Instagram mächtig Support für die Aktion. "Wie einfach keiner an ihn geglaubt hat und er jetzt endlich das erreicht hat, was er erreichen wollte", schreibt eine User*in und bringt es ziemlich auf den Punkt. Wir freuen uns schon sehr auf die gemeinsamen Bilder von JamooTV und Addison Rae – Daumen sind gedrückt!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->