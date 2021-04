Hype House: TikTok-Stars bekommen Netflix Reality-Serie

Netflix plant Reality-Serie mit TikTok-Stars aus dem Hype House

Charli D'Amelio, Dixie D'Amelio, Addison Rae und Co.: Das Hype House hat schon viele TikTok-Stars der Extraklasse hervorgebracht. Und auch als Charli und Dixie D'Amelio das Hype House verlassen haben, ging es immer weiter, neuer Creator zogen ein und wieder aus. Für alle, die nicht ganz wissen, worum es geht: Das Hype House in ein Kollektiv aus TikToker*innen die zum Teil da wohnen oder sich dort treffen, um zusammen Content für ihre Plattformen zu kreieren. Nachdem bereits TikTok-Stars Charli und Dixie D'Amelio ihre eigene Reality-Serie geplant haben, kommt jetzt Nachschub aus dem Hype-House! Netflix hat verkündet, dass auch sie eine Reality-Show mit den TikTok-Stars planen und wir verraten euch, was euch in dieser Sendung erwartet!

Netflix: Das passiert in der neuen "Hype House"-Serie

Netflix hat verkündet, dass sie eine Reality-Serie mit den Bewohner*innen des Hype House produzieren wollen. Wann die Serie mit den TikTok-Stars starten soll, ist noch nicht klar, da bisher nur die Produktion bestätigt wurde, es kann also noch etwas dauern. Aber wir wissen schon ungefähr, worum es geht: Die Show wird das Leben der TikTok-Stars im Hype House begleiten, wie sie Content erstellen und sich random Streiche spielen. Wir bekommen einen exklusiven Einblick in die LA-Villa und erleben ihr glamouröses, stressiges, schnelles sowie persönliches und professionelles Leben mit. Der gesamte Cast der "Hype House"-Serie ist noch nicht bekannt, aber in dem ersten Teaser sieht man folgende TikToker:

Chase Hudson aka Lil Huddy

Thomas Petrou

Nikita Dragun

Kouvr Annon

Sienna Mae Gomez

Larri Merritt

Alex Warren

Jack Wrigh

Wir halten euch auf dem Laufenden, sollte es etwas Neues zum Cast oder Startdatum geben. Fans hoffen jedenfalls sehr darauf, dass Addison Rae vielleicht den ein oder anderen Gastauftritt hat – wir werden sehen!

