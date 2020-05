Deswegen haben Dixie D’Amelio und Charlie D’Amelio das Hype House verlassen

Dixie D’Amelio und Charlie D’Amelio haben offiziell bestätigt, dass sie nicht mehr in der Hype House Villa leben. Die beiden TikTok-Stars sind nicht mehr Teil des Künstler-Kollektivs. In einem aktuellen Statement äußerte sich der Pressesprecher von Charlie und Dixie wie folgt: „Das Hype House war zu Beginn ein Ort, wo die Webstars Dixie D’Amelio und Charlie D’Amelio mit ihren Freunden zusammen Content produziert haben, wenn sie diese in L.A. besuchten. Als das Hype House dann mehr und mehr zum Business wurde, wollten sich Charlie und Dixie davon distanzieren.“ Die Fans spekulieren jedoch, dass der Auszug noch andere Gründe hat. Die Trennung von Charlie D’Amelio und Hype House Kollege Lil Huddy, soll ein weiterer Aspekt für das Verlassen der Villa sein. Die Fans der D’Amelio Geschwister müssen aber nicht traurig sein, denn die TikTok-Stars haben neue, aufregende Pläne! 🤩

TikTok-Stars Dixie D’Amelio und Charlie D’Amelio: Reality-TV-Show geplant?

Tatsächlich soll die Idee einer eigenen TV-Show schon länger im Raum stehen. In einem Interview haben Dixie D’Amelio und Charlie D’Amelio zusammen mit ihren Eltern bestätigt, dass sie über ein Reality-TV-Format für die ganze Family nachdenken. Obwohl die Girls erst im Juni 2019 mit TikTok und Social Media angefangen haben, ist ihre Fanbase riesig. Charlie D’Amelio hat aktuell 55,5 Millionen Follower auf TikTok und ihre Schwester Dixie 24 Millionen (Stand: 14.05.2020). Die gemeinsamen Fans würden ein Reality-Tv-Format der D’Amelio Familie extrem feiern!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!