TikTok-Stars Noah Beck und Bryce Hall: Kuss erklärt

Was steckt hinter dem Kuss von Bryce Hall und Noah Beck?

In der Welt der TikTok-Stars ist jeden Tag etwas anderes geboten. Bryce Hall bekommt ein blaues Auge in einem professionellen Boxkampf, es gibt öffentliche Beefs zwischen ihm und seiner Ex Addison Rae und nun geht (erneut) ein Video viral, in welchem Bryce Hall und Noah Beck knutschen! Doch was steckt hinter dem Kuss? Hier kommt die Erklärung: Vorneweg, nein, die beiden sind nicht heimlich in den anderen verliebt. Noah Beck ist nach wie vor glücklich mit Dixie D’Amelio liiert. Wieso haben die beiden sich dann geküsst? Die Webstars haben mit ihren Freundinnen das bekannte Spiel "Flaschen drehen" gespielt. Man legt eineFlasche in die Mitte, setzt sich mit seinen Friends um die Flasche herum, dreht sie und zeigt diese dann auf dich, musst du jemanden von den anderen küssen. Eigentlich ganz simpel. Bryce Hall hat für sein YouTube-Video auch noch einige Wahrheit oder Pflicht Aufgaben ins Spiel gebracht und nach einem kräftigen Dreher war es dann so weit: Bryce Hall und Noah Beck haben sich geküsst!

Wahrheit oder Pflicht extrem!

Wieso geht das Video wieder viral?

Auch wenn der Kuss von Bryce Hall und Noah Beck etwas länger her ist, ist ihr Kuss wieder in aller Munde. Aber wieso? Mit über 10 Millionen Aufrufen und fast eine halbe Million Likes ist das Video von Bryce Hall, Noah Beck, Addison Rae und Dixie D’Amelio einfach ein Hit. Es kommt öfter vor, dass Content, der bei den Followern gut ankam, immer wieder ein Schub bekommt. Und auch die Kommentare unter dem Video sind extrem positiv. „Das Video ist episch“ und „Ich habe noch nie so ein unterhaltsames Video gesehen“ sind einige Ausschnitte daraus. Wie findest du den Kuss der beiden TikTok-Stars Noah Beck und Bryce Hall?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->