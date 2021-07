TikTok: Fabrikarbeiter bald erfolgreicher als Charli D'Amelio?!

Khaby Lame erobert TikTok: vom Fabrikarbeiter zum Video-King

Seine Geschichte klingt wie ein modernes Märchen: Khabane "Khaby" Lame war Fabrikarbeiter in der italienischen Stadt Chivasso. Im März 2020 wurde der gebürtige Senegalese wegen der Corona-Pandemie gefeuert. Also musste er wieder bei seinen Eltern einziehen, die ihn dafür ausgeschimpft haben, dass er ständig nur Videos posten würde, statt sich einen Job zu suchen. Doch es passiert das unglaubliche: Khaby Lame geht mit seinen Videos auf TikTok viral. Nicht nur einmal, sondern ständig! Sein Konzept ist einfach, aber unfassbar lustig: Er sucht sich absurde oder komplizierte Videos raus und zeigt einen weg, wie man es leichter machen kann – mit lustigen Grimassen und ganz ohne Worte. Im Interview mit der New York Times verriet Khaby: "Es sind meine Gesichtsausdrücke, die Menschen zum Lachen bringen. Das ist eine weltweite Sprache." Und wie recht er damit hat. In nur kürzester Zeit wurde Khaby Lame berühmt. Mittlerweile hat er 89,6 Millionen Follower und katapultiert sich so auf Platz 2 der erfolgreichsten TikToker der Welt – und es fehlt nicht mehr viel, bis er Charli D'Amelio eingeholt hat …

TikTok: So viel verdienen die Stars

Khaby Lame: Erfolgreicher als Addison Rae und bald auch Charli D'Amelio?

Charli D'Amelio ist die erste Person auf TikTok, die 100 Millionen Follower erreicht hat. Auf Platz zwei der erfolgreichsten TikToker der Welt war bislang Addison Rae, doch die wurde diesen Monat von Khaby Lame abgelöst. Wenn der TikToker so weitermacht, schafft er es vielleicht auch die aktuelle TikTok-Queen abzulösen? Das wär ziemlich krass, schließlich belegt Charli D'Amelio diesen Platz schon recht lange, aber unmöglich ist es nicht. Die Analyse-Seite SocialBlade hat herausgefunden, dass Lames aktuelle Follower-Rate achtmal schneller ist, als die von Charli. In den letzten 30 Tagen hat er 37 Millionen neue Follower generiert. In der gleichen Zeit, schaffte sie 5 Millionen. Prognosen zufolge, könnte er schon Mitte August der erfolgreichste TikToker der Welt sein.

Der New York Times hat Khaby Lame jedoch auch erzählt, dass Videos machen für ihn kein Wettbewerb sei: "Ich bin froh, einer der ersten in Italien zu sein und sowas, aber ich habe TikTok nicht dafür angefangen." Genau diese bescheidene und entspannte Art, kommt auch in seinen Videos rüber. TikTok ist voll verrückter Challenges und Lifehacks, doch Khaby hat sich dazu entschieden etwas ganz Eigenes zu machen: Mit seinen ausdruckslosen Reaktionsvideos konnte er sich eine fette Community aufbauen – ohne auch nur ein Wort zu sagen. Sein Markenzeichen: Ein Zucken seiner Hände, das deutlich macht: SO geht es richtig. In seinen TikToks kann Khaby Lame übrigens auch seinen größten Traum ausleben: das Schauspielern, zumindest ein bisschen. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass die ersten Rollenangebote schon bald an seine Tür klopfen werden. Das schauspielerische Talent sieht man ihm sofort an!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->