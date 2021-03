Addison Rae & Bryce Hall: Deswegen kam es zur Trennung!

Trennung von Addison Rae und Bryce Hall ist offiziell!

Über die letzten Wochen konnten Fans des „TikTok“-Stars Addison Rae Stück für Stück dabei zusehen, wie sich die Anzeichen einer Trennung von YouTube-Star Bryce Hall häuften. Es begann damit, dass Rae und Hall jeweils ihre gemeinsamen Instagram-Bilder löschten. Selten ein gutes Zeichen! Da hofften Fans noch, dass sie beide einfach nur aufräumen wollten. In einem Interview gab Rae dann aber doch noch einen sehr deutlichen Hinweis auf ihre Trennung von Hall, als sie ihn als ihren EX-Freund bezeichnete. Puh! Da kann man wohl nicht mehr viel retten. Tatsächlich hat Hall nun ein Video veröffentlicht, in dem er die Trennung bestätigte – und den Grund für das Aus nannte!

„Wir haben beide gerade eine Menge zu verarbeiten“

In einem YouTube-Video hat sich Hall zu den Gerüchten über die Trennung geäußert. Er habe nicht vorgehabt, ein Video dazu zu drehen, sagt der Star, aber es seien „viele Anschuldigungen“, verbunden mit seinem Namen in Umlauf. Aus diesem Grund habe er auch nicht vorher mit der Presse oder anderen Medien gesprochen. „Ja, Addison und ich haben uns getrennt“, bestätigt Hall im Video. Schon vor einem Monat hätten sich die beiden getrennt und versucht, diesen Umstand aus den Social Medias herauszuhalten – was, wie Hall selbst sagt, „offensichtlich nicht geklappt hat“. Über die genauen Hintergründe wolle er zwar nicht sprechen, gibt im Laufe des Videos dann aber doch einen möglichen Grund für das Auseinanderbrechen: „Wir haben beide gerade eine Menge zu verarbeiten und fühlen uns nicht wohl damit, das vor laufender Kamera zu tun. Bei dem ganzen Stress haben wir uns einvernehmlich dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen.“ So haben wir also den – sehr traurigen – Grund, warum aus den beiden jungen Stars nichts wurde! 🥺

