Es hat ein bisschen was von einem Drama (oder einer Seifenoper 🤣): Der deutsche TikTok-Star JamooTV bekommt endlich sein Date mit Addison Rae! Doch zuvor musste er noch eine große Hürde überwinden: Raes Ex Bryce Hall. Und wie sollte das besser passieren als mit einem Faustkampf im Garten vom Wish-House?! Beide haben den Kampf für die Ewigkeit digital festgehalten. Doch wer konnte am Ende gewinnen?

Boxkampf zwischen JamooTV und Bryce Hall

Es ging um nichts weniger als das Herz von Addison Rae – zumindest für JamooTV, der in seinem Video ankündigte, er wolle den Sieg für seinen geliebten Social-Media-Star einholen. Für seinen Fight hatte er sich nicht unbedingt ein Leichtgewicht ausgesucht: Hall hatte bereits Erfahrungen in Boxkämpfen sammeln dürfen. Im Kampf gegen Austin McBroom hat sich der YouTube-Star ein dickes blaues Auge geholt – „was er verdient hat“, wie manche Fans anschließend kommentierten. Trotzdem kann man Hall wohl zurecht als ziemlich fit bezeichnen, immerhin hatte der sich wochenlang vor dem Kampf im Juni vorbereitet und ist bis heute gut durchtrainiert. JamooTV ging nicht ohne eigenes Vortraining in den imaginären Ring, hatte aber offensichtlich Respekt vor seinem Gegner! „Wir sind hier im Wish-House und ich kämpfe gegen den Typen, der für Addison kämpfen will. Ich schätze also, ich kämpfe jetzt für Addisons Liebe, aber ich date sie gar nicht mehr“, sagt Hall im Video und lacht. Der Kampf dauerte 2 Runden – und der Sieger stand schnell fest.

Hall gewinnt gegen JamooTV

JamooTV hielt sich wacker im Kampf gegen Hall, konnte den YouTuber aber am Ende nicht schlagen. Immerhin: Wie JamooTV selbst sagt, hat er noch nie in seinem Leben geboxt. Wir würden behaupten, dass man sich schlechter anstellen kann! 😁 Und ganz ehrlich: Wer kann schon von sich behaupten, es allen Hater*innen gezeigt zu haben? Viele haben nicht daran geglaubt, dass JamooTV ein Date mit Addison Rae bekommen könnte – doch nun kann der TikTok-Star nicht nur von sich behaupten, auf dem besten Weg dahin zu sein, sondern hatte auch noch den Mut, sich Hall in einem Boxkampf zu stellen! 😨 Kurz nach dem Kampf gönnten sich die beiden einen Kurzen und verstanden sich offenbar prächtig. Auch Hall hatte nur gute Worte für JamooTV in seinem Video übrig und zollte ihm für seinen Mut und seine Aktion Respekt. Ob das auch Addison Rae so sieht? Immerhin hat JamooTV ihr den Kampf gewidmet! Wir sind gespannt, ob die beiden in ihrem bald anstehenden Date auch darüber sprechen werden. 😉

