Lil Nas X: Karriere-Aus?

Beendet Lil Nas X seine Karriere?

In den vergangenen Monaten läuft es besonders gut für den US-amerikanischen Rapper und Sänger Lil Nas X. Monatlich hat er über 52 Millionen Hörer*innen und belegt mit dieser Zahl derzeit Platz 12 der meistgestreamten Musiker*innen weltweit. Seine Musik kommt extrem gut an und er polarisiert! Erst vor wenigen Wochen machte er mit seinem Auftritt bei den "BET Awards" große Schlagzeilen. Die meisten feierten seine spektakulärere Show mit Backgroundtänzer-Knutscheinlage sehr! Doch Rapper Lil Nas X musste sich auch gegen homophobe Angriffe schützen! Auch wenn seine Musik-Karriere gerade von Erfolg gekrönt ist, so hat der "Old Town Road"-Interpret noch einen anderen Karriere-Wunsch, dem er gerne nachgehen möchte. Heißt das im Umkehrschluss, dass Rapper Lil Nas X seine Karriere jetzt beendet, um etwas komplett Neues zu machen?

Lil Nas X wird Schauspieler?

Steht Lil Nas X also nun vor dem Karriere-Aus und probiert sich in etwas Neuem aus? Jein. 😀 Der 22-Jährige hat in einem Interview preisgegeben, dass er sich sehr gerne in der Schauspielerei ausprobieren würde. Tatsächlich hatte er auch schon eine größere Rolle angeboten bekommen. Die Serienmacher*innen von "Euphoria" wollten ihn mit an Board haben. Lil Nas X hatte jedoch abgelehnt, da er sein Album fertigstellen wollte und den Fokus darauf nicht verlieren wollte. Das heißt, der Rapper und Sänger macht weiterhin Musik, aber wird irgendwann in der Zukunft auch einmal in die Welt der Schauspielerei schnuppern. Das finden wir mega! 🥰