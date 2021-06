Lil Nas X wehrt sich gegen homophoben Angriff

Lil Nas X lässt sich das nicht gefallen

Was für eine große Show bei den diesjährigen "BET Awards". Schwarze Künstler*innen in den Bereichen Musik, Schauspiel und Film wurden für ihre herausragenden Leitungen und Produktionen geehrt. Neben Weltstars Beyoncé, Zendaya, Cardi B und vielen weiteren war auch der US-Rapper Lil Nas X am Start. Er performte seinen Song "Montero (Call Me By Your Name)" und der Auftritt und die Outfits erinnerten sehr an Michael Jacksons "Remember The Time"-Musikvideo aus dem Jahr 1991. Doch das spektakuläre Ende der Performance hat keiner kommen sehen. In den letzten Sekunden seines Auftritts dreht sich Lil Nas X nach links zu seinem Background-Tänzer und küsst diesen leidenschaftlich auf der Bühne! Die meisten Fans und Zuschauer*innen feiern seine Aktion extrem! Doch leider muss sich Lil Nas X auch gegen homophobe Angriffe wehren!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Der*die Mobber*in droppt den homophoben Kommentar, dass Lil Nas X mit seiner Performance keinen Respekt vor der afrikanischen Kultur gezeigt hat. Der Rapper antwortete darauf: "Ihr tut wirklich gerne so, als gäbe es Homosexualität in der afrikanischen Kultur nicht."

Pride: Diese Stars gehören der LGBTQ+-Community an

Die Liebe für Lil Nas X Aktion ist viel größer!

Im Jahr 2019 outete sich der Rapper Lil Nas X als schwul und die Fans waren damals schon begeistert über seine offene und ehrliche Art. Er macht seinen Followern Mut, ebenso zu sich selbst zu stehen und sich mehr mit dem Punkt Selbstliebe auseinanderzusetzen. Liebe dich selbst, liebe, wen du möchtest. Durch seinen Kuss auf der "BET Award" Bühne hat Lil Nas X der LGBTQ+ Community auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Kommentare und Tweets wie „Es sind die letzten Tage des Pride-Monats und Lil Nas X küsst einen Typen auf der Bühne … wenn man schwarz und schwul ist, dann weiß man erst, was das für ein krasser Auftritt war!“ und „Lil Nas X ist furchtlos. Einfach eine Legende!“ lassen das Netz explodieren. Und wir finden auch: Was für ein mega cooler Auftritt! 🌈 💕

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->