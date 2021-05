Loredana & Mozzik: Rapperin wehrt sich gegen Nacktbild-Diss

Comeback von Loredana und Mozzik: Veröffentlichen gemeinsames Album "No Rich Parents"

Willkommen im Jahr 2021, wo wir noch immer Diskussionen darüber führen müssen, wie sich eine Person zeigt oder nicht. Loredana und Mozzik verkündeten gestern ihr großes Comeback: Die Rap-Stars werden ein gemeinsames Album mit dem Titel "No Rich Parents" veröffentlichen, welches noch dieses Jahr erscheinen soll. Diese Ankündigung kommt kurz nachdem Loredana auf Instagram ein Bild mit Baby gepostet hat, das vermuten lässt, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist. In ihrer Instagram-Story hat Loredana auch schon einen Teaser zu der gemeinsamen Single "Rosenkrieg" gedroppt, welche mit großer Wahrscheinlichkeit die erste Single sein wird. Ein offizielles Datum gibt es bisher weder für das Album noch für die Single, aber der erste Track wird sicher nicht lange auf sich warten lassen.

DIE 10 ERFOLGREICHSTEN DEUTSCH-RAPPER*INNEN

Loredana verteidigt Nacktbild auf Album-Cover

Nachdem Fans während der Trennung in Loredanas Songs nach Zeilen für Mozzik gesucht haben, wird es sicher auf dem "No Rich Partens"-Album viele Ansagen und Zeilen zu analysieren geben. Übrigens ist das Album-Cover super hot: Loredana und Mozzik sitzen Oberkörperfrei auf einem roten Untergrund und gucken lässig in die Kamera. Das Bild sieht umwerfend aus, keine Frage – aber nicht allen Fans gefällt das. In den Kommentaren findet man zahlreiche User*innen, die eine Songzeile von Loredana zitieren: "Ich hab mich niemals ausgezogen für die Klicks." Auf die Kritik zu dem Nacktbild antwortete Loredana ziemlich savage: "für Mozzik schon". Aber Mal ehrlich: Die Rapperin ist eine erwachsene Frau, die selbst entscheiden kann, wie sie sich zeigt. Außerdem geht es bei Album-Covern um Kunst, nicht um Klicks.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->