Loredana: Zweites Baby in Planung?

Loredana: Tochter Hana ist ihr ein uns alles!

Schon lange wird spekuliert, ob Loredana und Mozzik wieder zusammen sind. Wenn es nach den Fans auf Instagram geht: JA! Sie sind sich ziemlich sicher, dass die beiden wieder happy sind. Ein offizielles Statement gab es dazu jedoch noch nicht. Beide sind jedoch Eltern der gemeinsamen Tochter Hana. Wer Loredana, oder Hana selbst, auf Instagram folgt, bekommt sicher mit, wie stolz die Rapperin ist, Mutter zu sein. Sie postet regelmäßig süße Bilder und Videos mit Hana, bei denen uns regelmäßig das Herz wegschmilzt. Lori rockt eben Karriere und Mutterschaft. Sie veröffentlicht regelmäßig neue Musik, außerdem hat Loredana erst kürzlich ihre eigene Beauty-Marke gelauncht – es läuft also. In ihrer Instagram Story hat sie jetzt Hinweise darauf gegeben, dass sie bereit für ein zweites Baby wäre!

Loredana wünscht sich zweites Baby

Hana ist Loredanas erstes Kind und im Dezember 2018 geboren. Ihr Style hat übrigens jetzt schon mehr Drip, als wir jemals haben werden. Was viel daran liegt, dass ihre Rap-Star-Mami gerne coole Klamotten shoppt. In ihrer Instagram-Story zeigte Loredana dann gestern einen Baby-Schuh mit den Worten: "Ich brauche ein zweites Baby." Ist da vielleicht schon wieder Nachwuchs geplant oder war das nur ein kleiner Scherz? Das wird vermutlich nur die Zeit zeigen, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass Queen Lori auch für ihr zweites Kind eine wundervolle Mutter wäre – die perfekten Schuhe, hat sie jedenfalls schon gefunden! 🙈 Jetzt sind wir erstmal gespannt, ob uns bald neue Musik erwartet. Ihre letzten Posts, machen nämlich den Anschein, dass es nicht mehr lange dauern kann. We Need New Lori-Mukke! ❤️

