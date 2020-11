Loredana und Mozzik im Trennungsstreit

Sie waren "Bonnie & Clyde" oder "Romeo & Juliet" im deutschen Rap-Game: Loredana & Mozzik! Doch im Oktober 2019 trennte sich das Rap-Traumpaar, trotz Töchterchen Hannah. Es folgte eine Rap-Rosenkrieg, Mozzik veröffentlichte soar einen Diss-Track gegen Loredana, die darauf prompt mit der Line: "Du passt nicht in meine Welt, hast mein Instagram gehackt, also warum willst du wieder vorbei kommen? Und es ging tiefer, tiefer, tiefer – so wie es mit uns mal war wird es nie wieder, wieder, wieder", die sie in ihrer Insta-Story sang, antwortete. Spätestens nachdem Mozzik sich in "Edhe ti" an der Seite von Tayna zeigte und Loredana eine Beziehung mit Zuna nachgesagt wurde, war für die Fans klar, auf ein Beziehungs-Comeback ist ausgeschlossen, ... oder doch nicht?

Liebes-Comeback bei Loredanan & Mozzik

Das albanische Magazin telegrafi berichtete jetzt, Loredana und Mozzik sind wieder zusammen, zumindest unterwegs! Gesehen wurden sie, vermutlich in einer Hotellobby, siehe Bilder @telegrafi, im Kosovo. Lori selbst hatte vor einigen Tagen in ihrer Instastory verraten, dass sie sich momentan in ihrer Heimat aufhalte. Fakt ist, dass die beiden nicht zu zweit, sondern mit weiteren Personen unterwegs waren. Laut telegrafi soll sich die Beziehung der beiden aber seit der Trennung deutlich verbessert haben. Ob sie wieder ein Paar sind oder nochmal zueinander finden, weiß aber niemand. Wir wünschen den beiden, aber vorallem der kleinen Hannah, eine harmonische Zukunft. Schließlich hören wir vieeel lieber neue Tracks, statt Streit-Gerüchte ...

