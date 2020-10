Jigzaw an Babdmomzjay & Juju

"Ich ficke BadMomzJay bis sie O-Beine hat" oder "Gut, dass ich Juju richtig durch meine Wixyen gezogen habe auf Kabrio Kokain die Drecksfut", mit diesen Beleidigungen hat Rapper Jigzaw das deutsche Rap-Game geschockt. Denn gerade Power-Frauen wie Juju und Badmómzay dominieren die deutschen Charts und sind um einiges erfolgreicher als so mancher Rapper und das auch ohne vulgäre und respektlose Beleidigungen. Wer so krass auf sein Business fokussiert ist wie die Girls, hat leider nur wenig Zeit sich mit Hate-Kommentaren zu beschäftigen, weshalb sich Jordi erst garnicht zu der Line äußerte und Juju nur mit "Hilfe, ich werde von Junkes belästigt" antwortete. Juju ist bekannt dafür, andere Rap-Girls wie z.B. Katja Krasavice zu suporten. Doch auch einer anderen deutschen Rap-Ikone passen diese Kommentare überhaupt nicht, auch wenn sie selbst nicht betroffen ist…

Loredanan postete die Ansage an den Rapper in ihrer Insta-Story Instagram @loredana

Loredana: Ansage an Jigzaw

Jetzt meldete sich auch Loredana, die gemeinsam mit Juju bereits Rap-Rekorde gerbochen hat, zu Wort. Die frauenfeindlichen Bemerkungen von Jigzaw passen ihr nämlich überhaupt nicht. In ihrer Insta-Story kritisierte Lori den Rapper aus Hagen für sein "scheiß Verhalten" und machte klar, dass sie nicht weiter zulassen würde, dass er Frauen so behandelt, nur weil sie genug Rückrad haben. Auf Stress mit Loredana hat der scheinbar garkein Bock, weshalb er ihr in seiner Story Recht gibt und selbst sagt : "Wer Frauen disst ist ein Hurensohn" und postet einen Verlauf in dem er Lori Probs gibt. In der darauffolgenden Story ergänzt er aber dann, dass er die Rapperinnen nicht gedisst hat, weil sie Frauen sind oder "eine F*tze haben", sondern einfach daran liegt, dass er: "Diese Menschen nicht leiden kann und er diese Menschen ficken wird" er disse eben einfach aus Prinzip. Achso, okay.

