Loredana präsentiert ihre Beauty-Marke "1218BEAUTY"

Fakten auf den Tisch: Loredana ist eine begnadete Rapperin, wie sie auf ihrem Album "Medusa" wieder bewiesen hat. Außerdem ist ihr Look und Style immer ON FLEEK. Sowohl in ihren Storys, als auch in ihren Musikvideos sieht sie immer umwerfend aus. Durch ihre Videos wissen wir auch, dass Loredana auf krasse Veränderungen und ausgefallene Looks steht. Genau diese Passion möchte sie jetzt mit ihren Fans teilen und bringt eine eigene Beauty-Marke raus! "1218BEAUTY" soll sie heißen und diverse Produkte enthalten, die jetzt schon zu ihren Favoriten gehören: "Soll ich ehrlich sein? Ich habe fucking viel ausgegeben, damit es perfekt wird. Ich fi*k mein Leben, ich hätte niemals gedacht, dass meine eigenen Produkte, irgendwann meine Lieblingsprodukte werden", schreibt Loredana stolz in ihrer Instagram-Story.

Was bedeutet "1218BEAUTY"?

Ihr fragt euch, woher der ominöse Name von Loredanas Beauty-Marke kommt? Tja, das ist relativ einfach, wenn man die Rapperin gut kennt. Das Wichtigste in Loredanas Leben ist nämlich ihre Tochter Hana und die hat am 18.12. Geburtstag. Die Zahlen sind also eine Art Hommage an sie. Es ist somit auch nicht verwunderlich, dass es an diesem Tag auch neue News zu "1218BEAUTY" gab: Man konnte sich für den ersten Drop der Kollektion registrieren. Die ersten 218 Registrierungen bekommen exklusiven Zugang zum Shop, weitere 1000 werden ausgelost. Was für ein besonderer Geburtstag, der sicher für immer in Erinnerung bleiben wird.

Welche Produkte erwarten euch bei "1218BEAUTY"?

Bisher gibt es noch keine offiziellenInformationen darüber, welche Produkte "1218BEAUTY" im Sortiment haben wird. Angeteasert hat Loredana ihre Beauty-Linie mit den Worten: "Willst du diesen Eyeliner?" Oh ja, das wollen wir! Somit ist ziemlich klar, dass die Rapperin dieses Beauty-Segment abdeckt. Was darf für einen Look à la Loredana noch nicht fehlen? Genau, perfekte Augenbrauen. Auch dazu hat Lori einen Hinweis auf ihrem Instagram-Profil gegeben. Es ist also auch nicht verwunderlich, dass die Rapperin auf Brauenprodukte setzt. Zu ihrem Signature-Make-Up gehören sonst noch ihre Lippen. Vielleicht kommen Lipliner, Glosses und Lippenstifte? Wir werden es sicher bald herausfinden. Mit "1218BEAUTY" beweist Loredana einmal mehr, dass sie eine richtige Business-Mum ist.

