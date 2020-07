Loredana: so sieht sie ohne Extensions aus!

Loredana: Neue Musik am Start

Rapperin Loredana überrascht ihre Fans gerne mit neuen Features und coolen Musik-Projekten. Mit starken Tracks wie "Jetzt rufst du an" rappte sie sich in die Herzen ihrer Hörer. Vor Kurzem hat Loredana mit Kollege Capital Bra das musikalische Meisterwerk "Nicht verdient" veröffentlicht. Der Song wurde bisher über 33 Millionen Mal auf Spotify gestreamt (Stand: 13. Juli 2020). Vor drei Tagen ging dann die Single „Geh dein Weg“ mit KC Rebell und Summer Cem online. Bereits im April ließ Loredana durchsickern, dass sie an ihrem neuen Album arbeitet und viel Zeit im Studio verbringt. Karrieretechnisch weiß die 24-Jährige also genau was sie möchte und auch bei ihrem Styling macht ihr keiner etwas vor … 💇🏻‍♀️

Loredana begeistert Fans mit neuem Look!

Ihre lange, wasserstoffblonde Mähne und ihr sexy Make-Up gehören zu Loredanas Markenzeichen. Nun scheint sie sich davon getrennt zu haben. Zumindest aktuell überrascht uns die Rapperin mit einem neuen und sehr natürlichen Look. Zusammen mit ihrer Family ist sie gerade in Barcelona und macht dort Urlaub. So nutzt Lori diesen perfekten Zeitpunkt, um ihren Haaren und ihrer Haut eine kleine Verschnaufpause zu gönnen. Die langen Extensions wurden kurzerhand herausgenommen und die Schweizerin zeigt sich ungeschminkt in ihren Insta-Storys. Dass Loredana ein Frisuren-Chameleon ist, ist mittlerweile nichts Neues mehr. Mal einen Pferdeschwanz, Cornrows, eine Frisur mit Haarband, ein cuter Pony und nun ein radikaler Kurzhaarschnitt – King Lori kann einfach alles tragen! 🔥

Musikerin Loredana trägt ihre Haare jetzt kurz instagram @loredana

