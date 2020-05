Loredana: Noch ein Song mit Capital Bra?

Loredana und Capital Bra: "Nicht verdient" ist ein Hit

Erst letzte Woche erschien Loredanas & Capital Bras erstes Feature "Nicht verdient"! Klar dass der Song direkt durch die Decke ging, schließlich gehören beide zu den erfolgreichsten deutschen Rap-Stars! Schon nach einer Woche hatte das Musikvideo über 11 Millionen Klicks auf YouTube! Krass, auch auf TikTok kam man an dem Song nicht vorbei, zu #nichtverdient gibt es über 39.000 Clips auf der Videoplattform!

Loredana: Zweiter Song mit Capi

Bei so einem krassen Hype haben die Fans einen weiteren Hit der beiden wirklich mehr als verdient, oder? Das sieht Loredana auch so und überrascht ihre Fans mit einer mega News! Im Interview mit Apple Music verriet die "Angst"-Interpretin, dass noch ein weiterer Track mit dem Bratan darauf wartet, gedropt zu werden! "Wir haben noch einen anderen Song zusammen gemacht, der ist auch übelst fresh! Jetzt kämpfen wir gegeneinander: ‚Ich will den Song - nein ich will den Song". Wann genau es soweit ist, und wer den Song letzendlich veröffentlicht, steht aber noch nicht fest! Uns ist egal wer das Ding raushaut, hauptsache wir hören es bald! 😍

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!