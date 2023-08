"The Summer I Turned Pretty": Alle Infos zu Staffel 3

Die dritte Staffel wird mit großer Sicherheit auf dem dritten Band "We’ll Always Have Summer" von Jenny Hans Buchreihe basieren. Dieser spielt zwei Jahren nach den Events von "It’s Not Summer Without You" und Staffel 2 der Serie. Bellys und Jeremiahs Beziehung scheint perfekt zu sein, doch dann erfährt Belly auf einer Party, dass Jeremiah sie betrogen hat. Aus seinen Schuldgefühlen heraus macht Jeremiah Belly einen Heiratsantrag, den sie annimmt. Trotz großen Zweifeln ihrer Familien planen die beiden ihre Hochzeit im Strandhaus der Fisher-Brüder in Cousins. Aber dann taucht Conrad wieder in Bellys Leben auf. Sie merkt, dass sie immernoch Gefühle für ihn hat. Conrad gesteht ihr dann in der Nacht vor der Hochzeit, dass er sie immer noch liebt und er Jeremiah nur seinen Segen gegeben habe, weil er dachte, er wäre nicht in der Lage, für Belly da zu sein, während er mit seinem eigenen Schmerz und der Trauer fertig werden musste. Das bringt sie stark zum Nachdenken und am Tag der Hochzeit erzählt sie Jeremiah, dass sie immer noch in Conrad verliebt ist und die Hochzeit wird abgesagt. Zum Schluss gibt es im Buch einen Zeitsprung: Belly ist 24 Jahre alt und startet in ihr neues Leben mit ihrem Ehemann Conrad Fisher. Wie wir es aus den vorherigen Staffeln schon kennen, wird es die ein oder andere Veränderung zum Buch geben, doch die Haupthandlung in großen Teilen erhalten bleiben.