Juju und Bausa veröffentlichen "2012"

Juju kündigte dieses Jahr bereits neue Musik an. Letzten Freitag war es dann endlich so weit. Die Rapperin hat zusammen mit Bausa den Track "2012" veröffentlicht. Auf Instagram verriet Juju, dass es "ein Liebeslied an die Musik" sein wird. Und damit hat sie nicht zu viel versprochen. "Ich kann im Supermarkt nicht zahl'n mit meiner Leidenschaft, aber eins hat mein Lifestyle mir beigebracht: Man kann nur weiterkomm'n, wenn man weitermacht", solche Zeilen beweisen, dass die beiden Rap-Stars lange für ihren Traum und die Musik gekämpft haben. Fans hoffen schon lange auf ein Feature der beiden Künstler, schließen waren bereits beim "Red Bull Soundclash 2019" alle begeistert von der gemeinsamen Version zu Jujus Mega-Hit "Vermissen".

Loredana supportet Juju und Bausa

Nicht nur die Fans, sondern auch Loredana feiert den neuen Track von ihren Kollegen. Auf Instagram postete sie ein Video in ihrer Story, wie sie "2012" in ihrem Auto mitsingt. Die vielen Herz-Emojis machen ziemlich deutlich, dass sie den Song feiert! Auch Loredana und Juju haben bereits einen gemeinsamen Song veröffentlicht. Doch schon vor "Kein Wort" waren die beiden Rapperinnen befreundet und haben sich regelmäßig auf Instagram supportet. Außerdem war auch Loredana mit Bausa und Juju auf dem "Red Bull Soundclash". Es ist immer cool zu sehen, wenn sich Künstler untereinander so supporten und pushen!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!