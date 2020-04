Bausa: Karriereende 2020

Der B-B-B-B-BAUSA, gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands! Songs wie "Tropfen" oder "Casanova" waren Mega-Hits und verschafften ihm krassen Hype. "Was Du Liebe Nennst" ist einer der meist gehörten Songs aller Zeiten, er stieg auf Platz 51 der Songs ein und erreichte die Woche darauf den ersten Platz, wo er sich ganze neun Wochen hielt! Ein Meilenstein in der deutschen Musik-Geschichte, denn damit ist er der am häufigsten an der Spitze platzierte deutschsprachige Hip-Hop-Song aller Zeiten! Zum Schock vieler Fans verkündete Bausa aber schon im Februar 2020 sein Karriere-Aus! Sein letztes Album "Fieber" veröffentlichte er 2019.

Bausa kündigt Comeback an!

Allzu lange hielt der Platin-Rapper seinen Ruhestand aber wohl doch nicht aus. Vielleicht liegt es auch daran, dass man in Quarantäne-Zeiten dazu verdonnert ist, zu Hause zu bleiben und nichts unternehmen kann. Was bleibt einem da als musikalisches Genie schon anderes übrig, als ein paar neue Songs zu schreiben? 😏 Vielleicht war es so auch bei Bausa, denn der überraschte seine Follower jetzt mit dieser coolen News: Auf Instagram kündigte er nicht nur sein neues Studio und einen neuen Haarschnitt, sondern auch ein neues Album an! 😍 Eine Mega-Nachricht, hoffentlich folgen bald neue Infos – wir können es nämlich kaum abwarten, endlich neue Musik von Baui zu hören!

