Apache 207 macht Fan glücklich

Nachdem ein Fan im November eines seiner Instagram-Posts kommentierte und sich nach Rollstuhlfahrer-Tickets erkundigte, schrieb Apache 207 damals: „In welche Stadt willst du? Wenn’s sein muss, trag ich dich!“ Diese Antwort machte nicht nur den jungen Fan glücklich, sondern auch fast 13.000 andere. Wow! Doch so ein Versprechen zu geben, ist die eine Sache, es dann aber auch noch einzuhalten, eine ganz andere. Der Rapper stand zu seinem Wort und machte damit einen seiner Fans ganz besonders happy.

Der damalige Kommentar von Pascal

Apache 207 steht zu seinem Instagram-Versprechen.

Wie der Rolli-Fahrer gegenüber Ludwigsburg24 bekannt gab, hat sein Post mehr bewirkt, als er zuvor gedacht hat. Nicht nur, dass der Rapper auf seine Frage persönlich antwortete, er schrieb ihn zusätzlich mit plus eins auf die Gästeliste beim Super-Konzert in Berlin. „Apache meldete sich direkt privat bei mir! Ich bin sehr überwältigt, was hier passiert. Das war nicht so geplant. Hätte nicht mal erwartet, dass er reagiert (...) Ich quiekte wie ein kleines Fan-Girl.“, so Pascal. Somit bewies der „Roller“-Star, der sich erst vor Kurzem halbnackt im Internet zeigte, einmal mehr, dass er nicht nur eine Hammer-Stimme, sondern auch ein gutes Herz hat. Wusstest du eigentlich diese 10 Fakten über Apache 207? 😱

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!