Apache halbnackt

Apache 207 singt in seinem Song "Nicht wie Du" schon vom "oberkörperfrei auf Insta posen" – jetzt hat er's tatsächlich selbst gemacht 🙈 Auf einem seiner neuesten Instagram-Fotos trägt der "Roller"-Rapper nämlich kein Shirt. Hot! 🔥 Das Bild entstand am Pool seiner Urlaubs-Unterkunft in L.A., wo sich der Nummer-Eins-Rapper nämlich gerade aufhält. Doch nur Entspannen kommt für Apache nicht infrage – er arbeitet dort gerade an neuer Musik! 😍 Das und noch mehr erfährst du auch in unseren 10 Fakten über Apache 207. Hier siehst du den Rapper beim Posen – und zwar halb nackt: 🤪

Apache 207: Arbeit an neuer Musik

Seit letztem Wochenende ist Apache 207 in Los Angeles. Doch nur Urlaub macht er dort nicht! Er reiste gemeinsam mit einem Creator-Team ins sonnige Kalifornien und nimmt dort unter anderem mit Produzent Stickle neue Musik auf. Mega! Fans vermuten jetzt sogar, dass Apache ein Feature mit Juju macht, die ebenso gerade in Los Angeles an neuer Musik arbeitet. Außerdem chillt Apache dort auch mit Azet von der KMN Gang – das kann ja wohl kein Zufall sein … Feature hin oder her: Wir würden uns jedenfalls mega freuen, wenn der Ludwigshafener Rapper endlich neue Tracks raushaut! 😍

