Apache 207 & Xavier Naidoo: Gemeinsames Projekt?

Wie krass wäre das denn bitte?! Steht bald wirklich ein Feature der beiden Legenden an? Anfang Januar wurde noch darüber gerätselt, ob Apache 207 gemeinsam mit Juju einen Rap-Song veröffentlichen wird. Nun mischt sich ein anderer Deutscher Star ins Business ein. Und es ist kein geringerer als Soul-King Xavier Naidoo. Gemeinsam könnten sie schon bald für geballte Mannheim-Power sorgen. 😳 Das lässt jetzt auf jeden Fall eine Instagram-Story des "Dieser Weg"-Sängers erahnen. Darin repostet er ein Video-Clip, von Fitnesscoach Diton Mula. Darauf zu sehen: Rapper Apache, der am Mikrofon steht und ein Piano-Cover seines Liedes „Sag mir wer“ performt. Darunter die Worte: „Xavier & Apache machen save bald ein Lied zusammen". Naidoo selbst lässt es sich dabei nicht nehmen und kommentiert die Gerüchte: "Unbedingt, Apache! #MannheimConnection“, heißt es in seiner Story. Für die Fans der Beiden steht seitdem fest: Es wird bald definitiv dazu kommen!

Instagram / Xavier Naidoo

Apache 207: Noch keine Äußerung

Doch nicht nur der Repost von Xavier lässt darauf schließen, dass es bald ein Feature der beiden Sänger geben wird. Denn Apache, der vorher übrigens diese Ausbildung gemacht hat, arbeitet von Beginn an mit dem Musik-Produzenten Kostas Karagiozidis, der auch schon für Xavier Naidoo Songs produziert hat. Auch das lässt darauf schließen, dass eine Zusammenarbeit nicht abwegig wäre. Apache selbst hat sich hingegen bislang noch nicht zu dieser Idee geäußert. Fest steht aber auf jeden Fall, dass dieses Feature super krass durch die Decke gehen könnte. Mit der Erfahrung, die Xavier Naidoo mitbringt kann es nur ein mega fettes Ding werden.

