Neuer Juju-Merch am Wochenende

Neben Loredana gehört Juju zu den Rekord-Rapperinnen in Deutschland und ist so erfolgreich wie kaum eine andere. Das verdankt sie natürlich vor allem ihren vielen Fans, die ihre Tracks feiern. Und damit die ihr noch ein bisschen näher sein können, gibt's natürlich auch von ihr einen Merch-Shop. Hier findet man Hoodies, Beanies, Bauchtaschen und Co. mit ihrem Skorpion, Namens-Logo oder Pic drauf. Nun kündigte Juju an, dass diesen Sonntag ab 18 Uhr neue Teile verfügbar sein werden. Yes!

Pop-Star Ilira trägt schon Jujus neue Merch-Teile

Perfekt zur aktuellen Corona-Quarantäne launcht Juju eine Jogger-Linie, mit der man auch zuhause bequem aber stylish aussieht. Die Sets aus Sweatpants und Oberteil, das man mit einem Gummizug zu einem Crop-Sweater umwandeln kann, wird es in vier schönen Farben geben: grau, schwarz, weiss und rosa. Von ihren Freundinnen und Musikkolleginnen wie Ilira bekommt Juju auch mega Support. Denn sie haben die Merch-Teile schon zugeschickt bekommen und posteten auf Insta, wie sehr sie die feiern. Also für alle, die auch einen der Jogger haben wollen, gilt laut Juju: "Nur solange der Vorrat reicht. Seid schnell!"

So nice sind die neuen Merch-Jogger von Juju Instagram @jujuvierundvierzig

