Juju und Katja Krasavice halten zusammen

Mit „Boss Bitch“ landete Katja Krasavice vor ein paar Tagen auf Platz 1 in den deutschen Album-Charts. Seitdem jagt ein Pressetermin den nächsten. In einem Interview mit JamFM soll die "Boss Bitch" unter der Rubrik „Hot or Not“, verschiedene Stars bewerten. Als der Moderator Katja Krasavice fragt, wie hübsch sie Juju findet, hat sie nur liebe Worte für ihre Kollegin über.„Juju? Juju ist safe hot! Sie ist jetzt nicht vom Typ wie ich, so freizügig und so, aber die ist auf jeden Fall hot!“ Über so liebe Worte freute sich auch Juju, die einen Bildausschnitt des Interviews in ihrer Instastory mit einem großen Herz für Katja postete.

Instagram/ jujuvierundvierzig

Juju und Katja: Steht bald ein Feature an?

Für Katja Krasavice steht fest, wenn sie sich an ein Feature wagt, dann nur mit einer Frau. Wer wäre da bitte perfekter, als Juju? Sie hat in Sachen Feature schon so einige Erfahrungen gesammelt. So hat Juju beispielsweise schon mit Künstlern, wie Superstar Kool Savas, Henning May oder Loredana gearbeitet. Eine Zusammenarbeit mit Katja wäre da sicherlich auch mal spannend. Die Fans der Beiden finden diese Idee auf jeden Fall nicht abwegig und würden sich über einen gemeinsamen Song der beiden sicherlich freuen. Wir sind gespannt, ob uns da bald etwas erwartet ...

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!