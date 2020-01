Juju: Feature mit Rap-Legende!

Der Song "Vermissen" von Juju und Henning May war eines der erfolgreichsten Lieder des Jahres 2019! Rapperin Juju spricht in ihrem Song "Vermissen" über ihren Ex-Freund und verarbeitet die Trennung von ihm. Dünstere Stimmung, verbunden mit coolen Beats und wahren Gefühlen – deshalb thronte "Vermissen" wochenlang auf Platz eins der deutschen Single-Charts und brachte Juju und Henning somit den "1-Live-Krone-Preis" in der Kategorie "Bester Song". Nun steht die nächste coole Zusammenarbeit mit einem anderen Musiker an: Juju war nämlich im Studio mit Rapper-Legende Kool Savas! 🙌🏼

Juju: "Game over für Deutschrap"!

In seiner Instagram-Story verlinkte Kool Savas am Dienstag Rapperin Juju. Man sieht die zwei darauf gemeinsam im Studio – bedeutet: Wir bekommen ein Feature der beiden! 😍 Zur Instagram-Story schreibt Kool Savas übrigens: „Game over für Deutschrap“. Na, wenn das nicht eine klare Ansage ist! Wir freuen uns jedenfalls über diese abgefahrene Zusammenarbeit 😎 Juju kündigte vor Kurzem schon auf Instagram an, was sie 2020 so vorhat und bedankt sich bei ihren Fans für das geile Jahr: „Karma is real und ich bin unendlich dankbar für all das Gute was in mein Leben gekommen ist. 2020 wird anders … wartet ab!“ Wir sind gespannt.

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!