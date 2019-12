Juju: So steht sie zu ihrem Ex-Freund

Dass der Nummer-Eins-Hit "Vermissen" von Juju von ihrem Ex-Freund handelt, wissen echte Rap-Fans schon lange. Aber weiß die Person, um die es im Song geht denn, dass Juju sich von ihrer Liebe und Trennung inspirieren ließ? Auf dem roten Teppich der Preisverleihung 1 Live Krone in Bochum verriet uns die "Bling Bling"-Künstlerin jetzt: "Ja! Wir verstehen uns nach wie vor gut, deshalb weiß er auch Bescheid." Juju und ihr Ex-Freund sprechen also noch miteinander. Sie verrät: "Es ist niemand dem anderen fremd gegangen, es hat einfach nicht mehr gepasst." Was noch zur Trennung führte, erfährst du hier:

LOL: Juju steht zu ihrem Weihnachts-Food-Baby und schreibt offen: "Ja, ich habe zugenommen!"

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!