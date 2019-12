RIN: Der Rapper ist vergeben

Über den Beziehungsstatus von Deutsch-Rapper RIN wusste bisher kaum jemand etwas. Bis jetzt! Auf dem roten Teppich der Preisverleihung 1 Live Krone in Bochum verriet uns der "Nimmerland"-Star jetzt nämlich: "Ich bin ein Lover!" und das schon ganz schön lange: "Ich bin schon seit sieben Jahren in einer Beziehung". Wow, das sind echte News!

Hier kannst du das Video sehen:

RIN: Seit sieben Jahren mit seiner Freundin zusammen

Jetzt wissen wir also, für wen RIN seine Liebes-Songs schreibt – für seine Freundin, mit der er schon seit sieben Jahren ein Paar ist! Wie süß. Wer die Glückliche ist, weiß man aber nicht. Ob sie wohl auch aus Renatos (wie RIN mit richtigem Namen heißt) Heimat Bietigheim-Bissingen kommt? Wer weiß. Bekanntlich möchte der Rap-Star seine privaten Beziehungen lieber geheim halten, als sie in der Öffentlichkeit auszubreiten. Persönliche Informationen gibt der junge Rapper deshalb normalerweise kaum preis – aber auf seinem brandneuen Album "Nimmerland", das am Freitag erschien, erleben wir RIN endlich mal wieder so richtig gefühlvoll! Unbedingt mal auschecken – Mega-Hits incoming! Hier erfährst du übrigens, was sich RIN schon alles gegönnt hat!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!