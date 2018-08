Katja Krasavice & Angela Merkel: Das haben sie gemeinsam!

Es gibt eine Sache, die Social-Media-Star Katja Krasavice und Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam haben …

Katja und Angela: Selber Friseur!

Erst vor kurzem postete Skandal-Nudel Katja ein Foto mit dem berühmten Star-Friseur Udo Walz. Auf dem Bild wirken die beiden sehr vertraut, Udo legt sogar seinen Kopf auf Katjas Brüste! Dazu schrieb die Blondine: „Mein Schatz @walzudo und ich. Bekomme jetzt endlich wieder schöne Haare.“ Katja besucht den bekannten Friseur also wohl öfter und lässt sich von ihm ihre blonde Mähne schneiden, färben und föhnen (oder von einem seiner Mitarbeiter). Damit ist der Social-Media-Star aber nicht alleine: Viele berühmte Leute wie Schauspieler, Sänger, Models & Co. vertrauen nur Udo Walz ihre Haare an, er ist nun Mal DER deutsche Promi-Friseur. Kein Wunder also, das auch Katja zu Udo geht, schließlich ist die Sängerin auf Social Media inzwischen definitiv auch ein Star. Es gibt aber eine weitere Person, die den bekannten Friseur bevorzugt und die könnte nicht unterschiedlicher als Katja sein: Bundeskanzlerin Angela Merkel!

Ein Beitrag geteilt von 🎥 SONG #SEXTAPE 10.AUGUST💦 (@katjakrasavice.mrsbitch) am Jul 4, 2018 um 4:49 PDT

Stars lieben Udo Walz

Schon vor langer Zeit wurde bekannt, dass Angi seit über 10 Jahren Stammkundin bei Udo Walz ist. Freundinnen der Bundeskanzlerin hatten ihn ihr damals empfohlen und seitdem kommt Merkel regelmäßig, also immer, wenn sie dann Mal Zeit hat. In einem Interview verriet der Star-Friseur sogar auf die Frage, wie viel ihr Haarschnitt denn kosten würde: „So viel bei jedem anderen Kunden auch. Bei uns kostet Waschen und Schneiden 65 Euro. Ein ganz normaler Haarschnitt.“ Ob Katja wohl auch den „ganz normalen Haarschnitt“ bekommen hat? Wir bezweifeln es, schließlich ist die Sängerin alles andere als „normal“. Katja ist eher der Typ verrückte Nudel und hatte bestimmt auch dementsprechende Wünsche für ihre blonde Mähne. Fakt ist aber: Udo Walz ist die eine Sache, die Katja und Merkel definitiv gemeinsam haben, auch wenn es mit Sicherheit die Einzige ist …

Schon die neue BRAVO am Start? Nein? Dann ab zum nächsten Kiosk!