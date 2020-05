Juju zu Gast bei "Gemischtes Hack"

Seitdem Spotify den Podcast „Gemischtes Hack“ mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt erweitert hat, gibt es nicht nur jeden Mittwoch, sondern auch sechs Samstage jeweils eine Zusatzfolge. In den Extra-Folgen interviewen die beiden Comedians prominente Gäste und quatschen mit ihnen natürlich auch darüber, wie sie mit der aktuellen Corona-Krise umgehen und wie diese ihre Arbeit beeinflusst. Für die neuste Folge ihrer „5 Fragen an…“-Reihe, hatten sie sich Rapperin Juju rausgepickt. Die befindet sich gerade in ihrer Heimatstadt Berlin in Isolation und verriet den Jungs ein paar exklusive Details über neue Musik, die schon ganz bald veröffentlicht werden soll.

Juju arbeitet bereits an einem neuen Album

Natürlich ist auch Juju nicht gerade happy über die Corona-Krise. Immerhin sollte die 27-Jährige in diesem Jahr auf große Tour gehen, doch das Virus machte ihr einen Strich durch die Rechnung und langsam fällt auch Juju die Decke auf den Kopf, wie sie im Interview mit Felix & Tommi verriet: „Ich bekomm langsam die Krise hier“, erzählte die Brünette, „Dass meine Tour ausgefallen ist, war das Behindertste überhaupt. Dann hab ich hab mich bisschen dran gewöhnt und konnte die Zeit nutzen für irgendwelche anderen Sachen, jetzt wäre aber Festival Saison und jetzt werd ich richtig sauer langsam, weil da hab ich mich wirklich komplett drauf gefreut.“ Klar brannte dem „Gemischtes Hack“-Duo natürlich auch eine bestimmte Frage auf der Zunge: Wann wird es ENDLICH wieder neue Musik vom ehemaligen SXTN-Mitglied geben?! „Ich mache Songs, natürlich wird daraus irgendwann mal ein Album. Nur kann ich dazu jetzt noch nicht so viel sagen“, verriet Juju dann etwas zögerlich. Aber Felix Lobrecht ließ nicht locker und hackte nochmal etwas nach, immerhin warten die Fans der Rapperin schon seit Monaten gespannt auf neue Musik. „Es kommt schon bald was, so in den nächsten 2-3 Monaten kommt was Neues raus.“ Am Ende der Podcast-Folge, ließ Juju aber dann doch noch ein ganz exklusives Detail durchblitzen: "Abonniert meinen YouTube-Kanal, denn da kommt bald was!" Hört sich auf jeden Fall so an, als würde es dann doch nicht mehr allzu lange dauern! Im Januar stand Juju immerhin bereits mit diesem Superstar im Studio, der bestimmt auch auf ihrem neuen Album zu hören sein wird. Wir sind jetzt schon ganz gespannt auf die neuen Hits der Durchstarterin! 😍

