Seit September 2017 gibt es den erfolgreichen Podcast "Gemischtes Hack" mit Comedian Felix Lobrecht und Comedy-Autor Tommi Schmitt. Für Felix Lobrecht läuft es mit seinen Comedy-Auftritten so gut, dass er sogar vor Kurzem einige Zusatzshows, für seine ausverkaufte Comedy-Show "Hype", in den Verkauf gab. Zuerst lief ihr Podcast bei Soundcloud, dann Deezer und Spotify und seit September 2019 ist "Gemischtes Hack" ein "Spotify Exclusive Podcast". Jeden Mittwoch werden die Hörer, welche von Felix und Tommi gerne "Hackis" genannt werden, mit den neusten Alltagsgeschichten der beiden zum Lachen gebracht. Sie sprechen aber nicht nur über sich selbst. Die beiden widmen sich auch dem aktuellen Weltgeschehen und sprechen ernste Themen an. Für viele junge Hörer sind sie ein Vorbild, daher hört ihnen das junge Publikum auch gerne bei diesen Themen zu. Unter dem Hashtag #attentionplease nutzen Felix und Tommi zusätzlich ihre große Reichweite auf Instagram & Co., um auf wichtige Bereiche in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen. ‘Wohin spende ich meine Kleidung, dass sie wirklich jemanden hilft? Woher bekomme ich einen Organspendeausweis?‘ sind nur ein kleiner Auszug dessen, was alles thematisiert wird.

Spotify, Felix Lobrecht und Tommi Schmitt erweitern "Gemischtes Hack"

Zusätzlich zu der herkömmlichen Folge jeden Mittwoch wird es die nächsten sechs Samstage jeweils eine Zusatzfolge "Gemischtes Hack" geben.Felix Lobrecht und Tommi Schmitt werden prominente Gäste einladen und diese interviewen. Ob es dann noch weitere Zusatzfolgen für die „Hackis“ geben wird, wird sich zeigen. Auf den sozialen Netzwerken ist die Freude jedenfalls riesig! 😍 Hier findest du noch 10 weitere Podcasts, die du unbedingt hören solltest!

