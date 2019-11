Allo Leute

Spotify

In ihrem Podcast-Ratgeber „Allo Leute“ spricht Rapperin Nura offen über Eifersucht und Hate im Netz. Dabei nimmt die Berlinerin kein Blatt vor den Mund und gibt mit wechselnden Gästen aus ihrem Umfeld persönliche Ratschläge. Ob Hasskommis, Diskriminierung oder Liebeskummer - die Rapperin hört zu und sagt dann das, was sie denkt. Denn Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Erwachsenwerden

Spotify

Ehrlichkeit hat sich auch Web-Star Diana zur Löwen auf die Fahne geschrieben. In „Erwachsenwerden“ geht es um Freundschaft, Selbstbewusstsein und mehr. Die 24-Jährige ist als "Digital Influencer" auf fast allen Social-Media Kanälen unterwegs. Auf ihren Accounts scheint es oftmals so, als hätte sie alles voll im Griff. Doch das ist laut Diana defintiv nicht immer im Fall. Mit ihrem Podcast möchte sie ihre Erfahrungen zum Thema "Erwachsenwerden" mit anderen teilen. Denn auch ihre Gedanken ziehen Kreise, insbesondere wenn es um "erwachsene" Themen geht.

Dr. Sommer Sprechstunde

BRAVO

Zugehört - aufgeklärt! Die Dr. Sommer Sprechstunde! Der Podcast von BRAVO! Sie redeen über alles, was dich bewegt: Liebe & Sex, Körper & Aufklärung! Das Dr.-Sommer-Team gibt Antworten auf die Fragen, die ihr euch schon immer gestellt habt. Mit dabei: Experten und spannende Persönlichkeiten, die kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern sagen, worauf es wirklich ankommt. Verpasst nichts und hört rein – wenn es alle zwei Wochen bei der Dr. Sommer Sprechstunde so richtig zur Sache geht!

Kanackische Welle

Spotify

Spannende Wortgefechte und nice Interviews, die dich zum Nachdenken bringen, bekommst du in „Kanackische Welle“ zu hören. Ein Podcast von den beiden deutschen Journalisten Marcel Aburakia und Malcolm Ohanwe, mit palästinensischen Wurzeln. Sie reden über Popkultur, Rassismus, religiöse Spannungen und das Dasein als Kanacke im Westen.

Rumble Pack

Spotify

Beim „Rumble Pack“ dreht sich alles um Games. Julian und Tim prüfen neue Spiele auf Herz und Nieren. Dabei ist Rumble Pack (k)ein Podcast wie jeder andere Gaming-Podcast. Die beiden reden in einer lockeren Runde mal mit, mal ohne Gäste Erfahrungen rund ums Gaming ausgetauscht. Und weil sie es in ihren Gesprächen mit dem "feinen Ton" nicht allzu genau nehmen, macht es die Sache für alle leichter zugänglich und auch glaubwüdiger.

Pancake Politik

Spotify

Die YouTuberin und angehende Studentin Anna-Valentina bringt in ihrem Podcast "Pancake Politik" das Thema Politik näher. Sie möchte dabei ihre Begeisterung in diesem Gebiet mit anderen teilen und aktuelle politische Themen erklären. Sie hofft so junge Menschen dazu motivieren zu können, sich mehr damit zu beschäftigen.

PodkINSKI

Spotify

PodkINSKi ist ein Spotify Original Podcast von und mit Palina Rojinski. Dort trifft sie alle zwei Wochen, immer donnerstags, prominente Menschen zum Spielen und Quatschen.

Die Johnsons

Die Web-Stars Ana und Tim Johnson beschreiben in diesem Podcast, das Leben als verheiratetes Paar. Doch nicht nur das. Da die beiden aus der Social Media Welt kommen, begegnet ihnen auch da das ein oder andere Thema, welches sie in ihrem Podcast aufgreifen.

Talk-O-Mat

Spotify

Jeden Monat fädelt der Talk-O-Mat ein Blind Date für zwei Promis ein. Diese sitzen dabei komplett unvorbereitet im Podcast-Studio. Die Gesprächsthemen bestimmt der TALK-O-MAT, eine emotionslose Zufalls-gesteuerte Maschine.

Kleine Fragen

Spotify

Mit Vergnügen hat zusammen mit Spotify den Podcast "Kleine Fragen" ins Leben gerufen. Dort stellen kleine, neugierige Moderat*innen großen Stars wie z.B. Sänger Lukas Rieger spannende und manchmal auch freche Fragen. Die Antworten dazu gibt es alle zwei Wochen.