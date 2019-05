Spotify: Diese beiden YouTuber starten ihren eigenen Podcast!

Freunde gehen durch dick und dünn. Oder sollten das zumindest. Doch oft ist das gar nicht so easy, vor allem nicht, wenn noch alle möglichen anderen Fragen und „Probleme“ rund ums Erwachsenwerden dazu kommen. Aber das Leben ist manchmal eben kompliziert. Oder erscheint so. Und wir stellen uns Fragen über Fragen. Dabei immer mit im Hinterkopf: „Muss das sein?“ Darum starten Mirella und Flo ab 27. Mai ihren Podcast „Muss das sein“, den ihr über Spotify kostenlos streamen könnt.

Was alles sein oder eben nicht sein muss, erzählen die beiden YouTuber mit viel Witz und Charme. Hier kommst du zum Podcast. Seit fünf Jahren sind die beiden miteinander befreundet und haben schon so einiges gemeinsam durchgestanden. Um die beiden ein bisschen näher kennenzulernen, könnt ihr euch bei den YouTube-Channels „Flo“, findet ihr unter FloVloggt, und Mirellas „Mirrelativegal“ einen ersten Eindruck machen. „Dass wir Freunde sind, macht unseren Podcast eben besonders“, betont Flo.

@mirrelativegal und @flovloggt haben jetzt ihren eigenen Podcast. PR

„Es sind Gespräche zwischen Freunden, die wir mit anderen teilen. Wir wollen nicht einen weiteren Laber-Podcast machen, obwohl wir beide super gerne Podcasts hören, sondern auch coole Rubriken und Informationen liefern. Dazu zählen ‚Unsere verschwendeten zehn Minuten‘ oder spannende Begegnungen, die wir in der Woche gehabt haben.“ Es erwarten euch in jeder Folge witzige Rubriken. „Wir haben z.B. die Rubrik ‚Zwei Lügen und eine Wahrheit‘, in der man uns besser kennenlernt. Der jeweils andere muss erraten, welche Aussage wahr ist“, erklärt Mirella. „Wir erzählen auch viel von unseren eigenen Erfahrungen.“ Also: Unbedingt reinhören!

