Wie mache ich klar, dass ich mit Zunge küssen will? Wer steckt wem zuerst die Zunge in den Mund? Stecke ich die Zunge einfach rein? Wie tief? Wie bewege ich sie? Woran merke ich, dass es dem Anderen gefällt? Mit viel Spucke oder wenig? Was einen guten Zungenkuss ausmacht – darum geht es in dieser Podcast-Folge der Dr. Sommer Sprechstunde.