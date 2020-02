Felix Lobrecht: Nr.1 Comedian!

Er ist aktuell der erfolgreichste Comedian Deutschlands. Nach seiner ersten Live-Tour "Kenn ick.", ist Felix Lobrecht gerade mit seinem neuen Programm "Hype" unterwegs. Er spielt in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist dabei sehr erfolgreich. Jede Show von Felix ist restlos ausverkauft und der 31-Jährige beschreibt "Hype" selbst wie folgt: „"Kenn ick." war krass, "Hype" ist krasser. Unangenehm wahrer und noch brüllend komischer!" Der Berliner ist aber nicht nur Comedian. Seit September 2017 sind Comedy-Autor Thomas „Tommi“ Schmitt und Felix Lobrecht wöchentlich mit ihrem gemeinsamen Podcast "Gemischtes Hack" zu hören. Von festen Rubriken wie "Lifehacks", "Fünf schnelle Fragen", "Overrated Hack" und Co., reden die beiden Freunde über private Erfahrungen und das Weltgeschehen. Wer den Podcast der beiden noch nicht kennt, sollte ihn unbedingt mal abchecken! Lachflashs sind vorprogrammiert! Zudem haben wir weitere coole Podcasts, die du unbedingt kennen solltest ☺️

Felix Lobrecht: Neue Tour wird verschoben

Neben seinen Shows und dem Podcast mit Tommi, kreiert Felix Lobrecht auch seinen eigenen Merch. Er veröffentlichte zwei Bücher und startete vor Kurzem den YouTube-Kanal "Stand-Up 44" mit seinen drei Kollegen. Aber Felix wäre nicht Felix, wenn er nicht schon an seinem nächsten Comedy-Projekt arbeiten würde. Seine dritte Tour wird den Namen "12k" tragen und war eigentlich für Oktober 2020 geplant. In der aktuellen Podcast-Folge von "Gemischtes Hack" erzählt Felix nun, dass er den Starttermin für "12k" auf Februar 2021 verschieben wird. "Die Hype-Tour läuft gerade richtig gut und ich dachte mir, jetzt darf ich mich bloß nicht ausruhen. Einfach versuchen die Erfolgswelle noch weiterzureiten, aber dann habe ich gemerkt, wie sehr mich das unter Druck gesetzt hat. Ich hatte das Gefühl ich MUSS geiles, neues Zeug produzieren, aber ich habe auch einen künstlerischen Anspruch und möchte auch wirklich, dass mein neues Material gut wird und sich nicht nur gut verkauft!", so Felix Lobrecht. Als kleine Wiedergutmachung, hat der Berliner daher beschlossen, drei Zusatzshows für "Hype" zu geben! Ungefähr 45.000 Tickets sollen ab nächster Woche in den Verkauf gehen. Die zusätzlichen Shows werden in der Lanxess Arena in Köln (17.04.2020), Barclaycard Arena in Hamburg (15.04.2020) und in der Olympiahalle in München (20.4.2020) stattfinden. Was für eine coole Aktion! 🙌🏼 Übrigens haben wir Felix Lobrecht einige Fragen am Roten Teppich bei der 1 Live Krone gestellt. Checkt doch mal unser YouTube-Video auf BRAVO TV ab! ⤵️

Nicht ohne Grund gewann Felix den 1Live Krone Award in der Kategorie "Comedy"