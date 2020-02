Melina Sophie: YouTube ist ihr Business

Seit 7 Jahren ist Melina Sophie ein großer Bestandteil des YouTube-Kosmos. Kreative, selbstständige Jobs wie YouTuber, Blogger und Co. sind immer mehr etabliert und bekommen immer mehr Anerkennung. Erst vor Kurzem hat die Videoplattform YouTube die meistgeklickten Videos aller Zeiten veröffentlicht. Mit millionenfachen Video-Aufrufen, der Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Marken und Social-Media-Postings, kann Melina auch gut davon leben. Die 24-Jährige wanderte vor fast 4 Jahren nach Island aus und hat dort auch ihre große Liebe gefunden. Früher hatte sich Melina Sophie immer in die falschen Frauen verliebt, doch das hat sich nun geändert. In Helga hat die Bloggerin nun ihre Seelenverwandete gefunden! 💕

Melina Sophia liegt im Krankhaus!

Seit gestern liegt Melina Sophie im Krankenhaus. Mit einem Foto aus ihrem Krankenbett, einem eingegipsten Arm und leicht lächelnd, meldete sie sich auf Instagram und schrieb dazu: "Solange sie noch lächeln kann, ist ja alles gut." Erst einige Stunden später folgte eine Insta-Story, in welcher sich die YouTuberin persönlich zu Wort meldet. "Es geht mit soweit gut. Ich habe eine Blutvergiftung Leute, deswegen bin ich hier. Ich werde noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Aber ja, dass ist der Grund wieso ich hier bin und das wollte ich euch sagen", so Melina Sophie. Wie ein gebrochener Arm und eine Blutvergiftung zusammenhängt, wird sie bestimmt die nächsten Tage mit ihren Fans teilen … Melina hatte aber schon einmal erwähnt, sie leide an einer nicht diagnostizierten Krankheit, welche eine geringe Knochendichte verursacht 😟 Wir hoffen jedenfalls, dass es Melina Sophie bald besser geht! 🤒 🍀

