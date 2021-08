"The Kissing Booth 3": So aufwühlend wird das Ende!

Wen muss Elle vor dem Kopf stoßen?

Heute startet der dritte und letzte Teil der "The Kissing Booth" Netflix-Reihe. Und von diesem Teil 3 erhoffen sich die Fans auch so einiges. Wie wird die Geschichte von Joey King (Elle Evans), Jacob Elordi (Noah Flynn) und Joel Courtney (Lee Flynn) ausgehen? Eines kann man jetzt schon sagen: Im letzten Teil wird die Beziehung von Noah, Elle und Lee noch einmal extrem auf die Probe gestellt. Denn Elle muss sich in "The Kissing Both 3" knallhart zwischen den beiden entscheiden! Wird sie mit Noah nach Harvard gehen oder mit Lee an ihrer Traumuni, der U.C. Berkeley, studieren? Barkeley zusammen mit ihrem Bestie Lee war schon seit ihrer Kindheit ihr größter Traum … Doch nun hat Noah auch einen Platz in ihrem Herzen eingenommen. 🙈 Zerbricht die Freundschaft von Elle und Lee daran? Oder die Beziehung zu Boyfriend Noah? Wird es für alle ein Happy End geben? Schauspieler Jacob Elordi hat eine Tatsache besonders überrascht! ⤵️

"The Kissing Booth": Das hat Jacob Elordi verwundert!

In einem aktuellen Interview teilte "The Kissing Booth" Schauspieler Jacob Elordi mit, dass er schon super gespannt ist, wie der dritte und letzte Teil der Netflix-Reihe bei den Fans ankommt. „Es gibt weniger Küsse und mehr Probleme, aber ich denke, die Zuschauer*innen werden sehr glücklich mit dem Ende sein“, so Jacob. Uhhhh, das gibt doch uns doch Hoffnung auf ein Happy End. 🥰 Das die Film-Reihe "The Kissing Booth" so erfolgreich wird, damit hat der 24-Jährige übrigens nicht gerechnet. „Um ehrlich zu sein, nein, ich hätte nicht gedacht, dass der erste Teil so gut ankommt, dass es noch zwei weitere geben wird. Aber ich kann gar nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin, ein Teil dieses riesigen Projekts zu sein!“, so Jacob. "The Kissing Booth 3" ist ab jetzt auf Netflix verfügbar und wartet nur darauf, dass du ihn streamst.