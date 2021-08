Demi Lovato: knutscht YouTuberin in Video 💕

Küsse zwischen Demi Lovato und Tana Mongenau

Huch, was ist denn bei Demi schon wieder los? Erst vor Kurzem kamen erneut wieder Gerüchte um eine Liebesbeziehung zwischen Demi Lovato und Noah Cyrus an die Oberfläche. Genau genommen halten sich diese Gerüchte schon des Längeren, da die beiden immer wieder Händchen halten und ganz vertraut zusammen gesehen werden. Doch nun wurde Demi Lovato beim Knutschen mit einem anderen Girl erwischt! 🤭 Die Rede ist von der YouTuberin Tana Mongeau. In Tanas neusten TikTok-Video küssen sich Demi und sie – und das sogar mit Zunge! Die Bildunterschrift des Videos lautet. „Wie wir rund um die Uhr außerhalb der Kamera sind“ – Geht da also mehr zwischen Tana Mongeau und Demi Lovato? Was das Ganze nur als Prank beziehungsweise als Fun zu sehen oder geht da mehr? Was Noah Cyrus wohl dazu sagt?! 😜

So reagieren die Fans auf Demi Lovato und Tana Mongenau

Aktuell hat das TikTok-Video, in dem Tana Mongenau und Demi Lovato sich küssen, bereits über 7,7 Millionen Aufrufe und über 20 Tausend Kommentare. Crazy! (Stand: 9.8.2021) Aber es war irgendwie zu erwarten, dass das Video der beiden viral geht. „Tana, das sind genug Disney-Stars“ schreibt ein Fan unter das Video. Damit spielt sie auf die Beziehungen zu Tanas Ex-Partner*innen (beide ehemaligen Disney-Stars) Bella Thorne und Jake Paul an. Mit Demi Lovato schnappt sich die 23-jährige Tana den nächsten ehemaligen Disney-Star. Tana Mongenau ist pansexuell und schon immer offen mit ihrer Sexualität umgegangen. Genau wie Demi Lovato! Tana knutscht auch gerne einfach mal so mit jemanden herum, trotzdem wirken die Kommentare der Fans schockiert. „Haben die beiden das wirklich gemacht“ oder „Ich muss mir das Video nochmals anschauen. Ist das wirklich passiert?“. Wer nach Demi Lovato zum Knutschen dran ist? Vielleicht steht ja Miley Cyrus auf Tana Mongenaus Liste. 😛